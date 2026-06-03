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Суд окончательно лишил Андрея Разина прав на бренд «Ласковый май»

20:38, 03.06.2026

Основанием для такого решения стало то, что название «Ласковый май» является цитатой из песни «Лето», права на которую принадлежат семье Шатунова

Суд окончательно лишил Андрея Разина прав на бренд «Ласковый май»
Фото: Артем Дергунов

Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение о полной отмене прав Андрея Разина на товарный знак «Ласковый май», сообщает ТАСС. Это решение стало итогом длительного судебного разбирательства между представителями вдовы Юрия Шатунова и бывшим продюсером группы.

По информации адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, суд признал незаконной регистрацию Разиным товарного знака через аффилированные компании. Основанием для такого решения стало то, что название «Ласковый май» является цитатой из песни «Лето», права на которую принадлежат семье Шатунова.

взято с сайта wikimedia.org/Alexey Yushenkov

В 2019 году автор песен группы Сергей Кузнецов передал права на свои произведения Юрию Шатунову, а после смерти артиста они перешли к его вдове Светлане. Именно она инициировала процесс по оспариванию прав Разина на бренд.

Ранее экс-владелец бренда «Ласковый май» подал иск к создателям сериала «Слово пацана».

Наталья Жирнова

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