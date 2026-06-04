Татарстан и Федерация тяжелой атлетики подписали соглашение о сотрудничестве

Реализация соглашения позволит увеличить число населения, занимающегося спортом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан и Федерация тяжелой атлетики РФ (ФТАР) подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ подписали раис республики Рустам Минниханов и президент ФТАР Александр Винокуров.

Реализация соглашения позволит увеличить число населения, занимающегося спортом, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана. Стороны также отметили, что на сегодняшний день работают над согласованием проекта строительства в Татарстане спортивного объекта для занятия тяжелой атлетикой.

Всего в республике тяжелой атлетикой занимаются 3 тыс. человек, в составы сборных России входят 14 татарстанских спортсменов.

Также в рамках ПМЭФ состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Университетом Иннополис и АО «Группа 1С». Подписание прошло в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ожидается, что соглашение поможет ускорить развитие направления по подготовке в Татарстане специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнеса.

Зульфат Шафигуллин