Капремонт малого зала Госсовета РТ обойдется в 287 млн рублей
Контракт также предполагает приобретение мебели, оборудования и инвентаря
ГКУ «Главинвестстрой РТ» опубликовало государственный контракт на проведение капитального ремонта малого зала заседаний Госсовета Татарстана.
Согласно документам госзакупки, работы будут финансироваться бюджетом республики — сумма капремонта составляет 287 миллионов рублей. В эту сумму включены покупка оборудования и мебели. Известно, что итоговый результат будет сдан к 1 декабря текущего года.
Ранее капремонт общежития №8 ветеринарной академии в Казани получил отказ госэкспертизы. Речь идет о корпусе по адресу: Сибирский тракт, 35, к. 4.
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