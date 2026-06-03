Капремонт малого зала Госсовета РТ обойдется в 287 млн рублей

Контракт также предполагает приобретение мебели, оборудования и инвентаря

Фото: Динар Фатыхов

ГКУ «Главинвестстрой РТ» опубликовало государственный контракт на проведение капитального ремонта малого зала заседаний Госсовета Татарстана.

Согласно документам госзакупки, работы будут финансироваться бюджетом республики — сумма капремонта составляет 287 миллионов рублей. В эту сумму включены покупка оборудования и мебели. Известно, что итоговый результат будет сдан к 1 декабря текущего года.

Ранее капремонт общежития №8 ветеринарной академии в Казани получил отказ госэкспертизы. Речь идет о корпусе по адресу: Сибирский тракт, 35, к. 4.

Наталья Жирнова