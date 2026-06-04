Минтранс России выступил за регулирование использования электросамокатов вместо их запрета
Например, в Татарстане готовы внедрить цифровой ID для аренды электросамокатов
Министр транспорта России Андрей Никитин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о позиции ведомства в вопросе регулирования средств индивидуальной мобильности. По словам главы Минтранса, основной задачей ведомства является не запрет электросамокатов в городах, а создание эффективного регулирования, которое обеспечит безопасное движение пешеходов по тротуарам.
— Как это сделать — мы над этим работаем, — сказал он.
Напомним, что в Татарстане могут внедрить цифровой идентификатор для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Такой вопрос обсудили на встрече раиса республики Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко на полях Петербургского международного экономического форума.
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