Минтранс России выступил за регулирование использования электросамокатов вместо их запрета

Например, в Татарстане готовы внедрить цифровой ID для аренды электросамокатов

Фото: Динар Фатыхов

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о позиции ведомства в вопросе регулирования средств индивидуальной мобильности. По словам главы Минтранса, основной задачей ведомства является не запрет электросамокатов в городах, а создание эффективного регулирования, которое обеспечит безопасное движение пешеходов по тротуарам.

— Как это сделать — мы над этим работаем, — сказал он.

Напомним, что в Татарстане могут внедрить цифровой идентификатор для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Такой вопрос обсудили на встрече раиса республики Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко на полях Петербургского международного экономического форума.

Наталья Жирнова