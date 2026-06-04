Минниханов и Мутко подписали меморандум о сотрудничестве между Татарстаном и «Дом.РФ»

Стороны также обсудили на полях ПМЭФ развитие стройотрасли в республике

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально подписали меморандум о сотрудничестве между «Дом.РФ» и Правительством Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Меморандум подписан в ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Стороны также обсудили развитие стройотрасли в республике.

— «Дом.РФ» — один из ключевых институтов развития в строительной сфере и ЖКХ. Он обеспечивает реализацию национальных проектов и государственных программ. Механизмы, реализуемые компанией, доказали свою эффективность и востребованность в регионах страны, в том числе в Татарстане, — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба раиса.

В меморандуме определены общие принципы взаимодействия сторон, направления сотрудничества. Предполагается выполнение следующих мероприятий:

содействие сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия;

информационное взаимодействие между платформами.

Минниханов также отметил, что с участием «Дом.РФ» ранее в Татарстане было реализовано два крупных проекта: реконструкция Горьковского шоссе и строительство автодороги «Большой Зеленодольск». Кроме этого, раис Татарстана сообщил, что банк на сегодняшний день финансирует в республике строительство более 5 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и является одним из лидеров по ипотечному кредитованию населения с портфелем на общую сумму 31 миллиард рублей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в презентации автомобилей SENAT, а также провел переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Зульфат Шафигуллин