Любовь Агеева: «Сегодня я нахожу ошибки в диссертациях, книжках»

Историки, краеведы и архитекторы обсудили ляпы казановедения

Фото: Руслан Ишмухаметов

В казанском краеведении немало ошибок, и даже их исправление не означает, что интернет их забудет и везде будет выдавать правильный ответ. О том, как сами герои влияют на разночтения в биографиях и поможет ли решению проблемы создание какого-нибудь межведомственного объединения, говорили на круглом столе при участии экспертного совета по памятным захоронениям РТ при Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Республике Татарстан в Доме приемов ASG. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Я впала в очень глубокое уныние»

Напомним, что в Татарстане создают Республиканский реестр памятных захоронений выдающихся личностей. Сейчас в нем почти 500 фамилий, список можно изучить на сайте Центра культурного наследия Татарстана.

— Когда я начала работать над этим реестром, то впала в очень глубокое уныние, потому что увидела столько фактических ошибок, — поделилась болью заместитель председателя комиссии, главный редактор электронной газеты «Казанские истории» Любовь Агеева. — Это усугубило мою работу, потому что приходится, используя журналистский и исследовательский опыт, приводить информацию к какому-то одному знаменателю.

Агеева напомнила, что раньше в таких случаях читатели звонили в редакцию и требовали разобраться. Сегодня этого нет. При этом ошибки распространяются «просто со скоростью света». Поэтому она предложила поговорить о фактических ошибках и о том, как их избежать.

— Вопрос ведь не в том, что надо кого-то наказать, призвать к порядку. Но надо просто осознать, что если мы это сейчас не сделаем, то уже следующие поколения казанцев не будут знать многих вещей, — отметила журналистка.

К примеру, работая со списком из 47 Героев Советского Союза, она нашла в четверти случаев ошибки в датах рождения и смерти.

Проблему добавляет и отсутствие выверенных списков по учебным заведениям. Агеева нашла такой только в Казанском авиационном институте. Для некоторых вузов наличие захоронений на Арском кладбище стало откровением. «Я, конечно, понимаю, что когда ты перестаешь работать, то перестаешь для трудового коллектива существовать, но людям наших профессий не стоит забывать, что после нас будет огромное количество людей, которым эта информация когда-то может понадобиться», — отметила Агеева.

— Раньше ошибки были в газетах, на экскурсиях. Сегодня я нахожу ошибки в диссертациях, книжках, — посетовала журналистка.

Любовь Агеева подробно изучает Арское кладбище. И просвещает по ним вузы. Реальное время / realnoevremya.ru

Почему нужно правильно заполнять анкеты

Одна из распространенных, хоть и не очевидных ошибок — замена старых названий новыми. К примеру, Казанская губерния превращается в Татарстан, а уезды — в районы. Часто путают старый и новый стиль в датировках, отметила Лариса Айнутдинова, заместитель директора по научным вопросам Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова. В результате кое-где Габдулла Тукай оказывается рожденным в мае... Айнутдинова указала, что и их энциклопедия иногда исправляет у себя ошибки. Так случилось, например, с датой рождения этнографа, профессора Евгения Бусыгина. Выяснилось, что он указал ее в своей анкете неверно.

Корреспондент «Реального времени» обратил внимание — раз энциклопедии делают исправление, необходимо, как в бумажных версиях раньше, указывать это в тексте. Так, певица и композитор Сара Садыкова, как указано на «Татарике», родилась не в 1906-м, а в 1903-м. Также наше издание предложило писать татарские имена не только кириллицей, но и арабскими буквами. Недавно, к примеру, в интернете возник спор, как правильно писать псевдоним актера Габдуллы Кариева — возможно, Кяриев?

Ученые совершают «очень много плюх», высказался архитектор и краевед Сергей Саначин. Среди тех, которые он с ходу решил обозначить, — гигантская табличка об Азиатской типографии во дворе Казанского университета.

Информацию сейчас берут либо из интернета, либо из книг, посетовал исследователь, сейчас проще заниматься аналитикой, но не исследовательской, поисковой работой. Еще одной проблемой Саначин указал недостаток средств, которые выделяются на научную работу при реставрации. А также подсвеченную в этом году тему «экспертов», выдающих отрицательные результаты по включению объектов культурного наследия в реестры.

Табличка об Азиатской типографии во дворе университета. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Тут исправил, а там не ответили

При этом Саначин назвал образцовым сайт музея истории КГАСУ, на котором, действительно, можно узнать немало интересного. Отвечающая за него архитектор-реставратор доцент Альбина Каримова отметила, что она является и его директором, и хранителем, и экскурсоводом в единственном числе. Рук на все не хватает, отсюда, к примеру, указания стоят на «ТАССР», а не на «Казанскую губернию». А если и найдется ошибка, то ведь ее исправление не означает, что она будет исправлена везде. Так, Каримова однажды нашла свою опечатку на сайте «Татарики».

Источников много, но исследователю, очевидно, придется изучать все в поисках правды. Заместитель директора Института дизайна и пространственных искусств и председатель ТРО ВООПИиК Степан Новиков отметил, что в этом плане ненадежна краеведческая, историческая публицистика:

— Ее интересно читать, но там очень много неточностей, очень много авторского видения, приблизительности. Много чего-то немножко додумано и украшено, чтобы было более интересным. Но мы академические ученые, нас учили, что мы должны ссылаться на факты. У нас должен быть источник.

И даже так текст будет оставаться интересным. К примеру, Новиков все еще не выяснил, почему герой его диссертации, архитектор Федор Малиновский, до Казани был Даниловичем, а потом стал Николаевичем.

— В XVIII веке о местной истории писали два человека. В XIX веке — ну, может быть, 5—10 человек, — указал Саначин. — В XIX веке об истории писали не профессионалы, а больше краеведы. И тогда умные головы решили создавать огромное крупное общество — археологии, истории и этнографии.

Такие общества были и в Татарстане, отметил Саначин. И предложил организовать сейчас что-то вроде бюро краеведения, межведомственной организации, которая занималась бы и вопросами, поднятыми на круглом столе.