В Татарстане готовы внедрить цифровой ID для аренды электросамокатов

Инициативу рассмотрели на встрече Рустама Минниханова и главы VK Владимира Кириенко в рамках ПМЭФ-2026

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане могут внедрить цифровой идентификатор для пользователей сервисов аренды электросамокатов. Такой вопрос обсудили на встрече раиса республики Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко на полях Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что цифровой ID позволит подтверждать возраст пользователей при аренде самокатов. Как отметил Кириенко, аналогичный механизм уже действует в Москве, где воспользоваться сервисом могут граждане не моложе 16 лет.



— Важно, что ваша компания плотно взаимодействует и с промышленным сектором нашей республики. Ряд компаний интегрировали ваши сервисы: облачные технологии для автоматизированного управления скважинами, кадровый электронный документоооборот, — отметил Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На встрече также обсудили развитие сотрудничества Татарстана и VK в сфере цифровых технологий. По словам Кириенко, реализованный компанией проект перевода интернет-порталов на татарский язык насчитывает около 100 тыс. уникальных пользователей.

Кроме того, руководитель VK предложил расширить использование облачных решений компании на крупных предприятиях республики.

Зульфат Шафигуллин