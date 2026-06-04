Товарооборот между Татарстаном и Индией в 2025 году составил $353 млн

Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2026 обсудил с Нарой Локешем развитие связей с индийским штатом Андхра-Прадеш

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром по развитию человеческих ресурсов, информационных технологий, электроники и коммуникаций индийского штата Андхра-Прадеш Нарой Локешем.

Минниханов напомнил, что отношения России и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства и поддерживаются на уровне постоянного диалога между руководством двух стран. Он отметил, что Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Индией, а товарооборот между сторонами в 2025 году составил $353 миллиона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов также пригласил индийскую сторону принять участие в деловом форуме «Россия — Индия», который пройдет в октябре. В ходе встречи он подчеркнул заинтересованность Татарстана в расширении сотрудничества с штатом Андхра-Прадеш в сферах добычи и переработки сырья, фармацевтики, электроники, промышленности и высоких технологий.

При этом Рустам Минниханов ранее отметил необходимость роста взаимной торговли с Боснией и Герцеговиной — товарооборот между сторонами оценивается всего в $447 тысяч.

Наталья Жирнова