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Проект кольцевой железнодорожной ветки в Казани готов и проходит госэкспертизу

14:55, 04.08.2022
Проект кольцевой железнодорожной ветки в Казани готов и проходит госэкспертизу
Фото: Максим Платонов

Проект создания кольцевой железной дороги в Казани фактически готов и проходит государственную экспертизу, сообщил ТАСС в четверг начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергей Дорофеевский.

По его словам, после экспертизы будут определены цена вопроса и порядок финансирования. Известно, что кольцевая ветка пройдет через основные спальные районы и через деловой центр столицы Татарстана, где проживает 60% населения. Часть путей для реализации проекта уже есть.

Реализация проекта увеличит пропускную способность транспортной системы Казани за счет увязки с уже существующими интермодальными перевозками, метрополитеном и системой городского пассажирского транспорта.

Фото: Максим Платонов

В декабре 2021-го в Миндортрансе РТ рассказали, что на повестке два крупных инфраструктурных проекта, один из которых — кольцевое железнодорожное движение. В ведомстве надеются, что он будет реализован силами РЖД. Планируемое кольцо на железной дороге — это 48 км, 17 остановок. Затраты на проект — 22 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
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