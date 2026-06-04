Путин допустил сближение стандартов ЕАЭС и ЕС в будущем

Президент России прокомментировал возможное вступление Армении в Евросоюз

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное вступление Армении в Евросоюз и заявил, что не считает курс Еревана на сближение с западными структурами неожиданным. Об этом он заявил на встрече с мировыми информагентствами в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, политические силы, связанные с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, давно заявляют о стремлении ориентироваться на западные стандарты. Путин отметил, что Россия ожидает от армянской стороны проведения референдума по вопросу вступления в ЕС.

Президент также напомнил, что ранее именно по просьбе Еревана Россия поддерживала присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. При этом он заявил, что в перспективе хотел бы видеть сближение стандартов ЕАЭС и Евросоюза, однако в текущих условиях считает это невозможным.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее на этой же встрече Владимир Путин заявил, что Россия продолжает развивать новые ударные системы, включая комплекс «Орешник», и не исключил возможности его дальнейшего применения.



Наталья Жирнова