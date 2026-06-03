В Казани запретят движение маломерных судов в период проведения саммита Россия — АСЕАН

Ограничения распространяются на территорию от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы

Фото: Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана принял постановление о временном запрете на использование водных объектов в период проведения Международного саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Согласно документу, с 00:00 17 июня до 00:00 20 июня будет действовать запрет на передвижение маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов на участке реки Казанки. Ограничения распространяются на территорию от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы.

Под запрет попадают все виды маломерных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Меры вводятся для обеспечения безопасности жителей и гостей города во время проведения международного мероприятия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Контроль за соблюдением запрета возложен на Главное управление МЧС России по РТ и Министерство внутренних дел по РТ, которые обеспечат дежурство соответствующих служб в указанный период.

Ранее Кабинет министров Татарстана утвердил новые правила пользования маломерными судами на водных объектах региона. В правилах установлены ограничения скорости движения судов: не более 10 км/час в 50-метровой зоне от портов, пристаней и мест массового отдыха, а также в акваториях вблизи мостов и под ними. Ранее около пляжей и причалов разрешалось проезжать со скоростью 15 км/час. В акваториях, объявленных памятниками природы, скорость ограничена до 5 км/час.



Наталья Жирнова