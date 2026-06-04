Сергей Лавров проведет заседание ОДКБ в Казани

В ходе заседания министры иностранных дел обсудят состояние международной и региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества в рамках организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит заседание Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 10 июня в Казани. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

В ходе заседания министры иностранных дел обсудят состояние международной и региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества в рамках организации. Глава российского внешнеполитического ведомства представит инициативы, связанные с текущим российским председательством в ОДКБ.

Заседание пройдет в два этапа: сначала в узком составе, где участники обменяются мнениями по ключевым вопросам, а затем в расширенном формате.

Ранее в Татарстане создали оргкомитет по проведению в Казани заседания глав МИД ОДКБ. В частности, в состав оргкомитета вошли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, его заместитель Шамиль Гафаров, глава Минпромторга Олег Коробченко. На время проведения мероприятия в городе будет перекрыта часть дорог.

Наталья Жирнова