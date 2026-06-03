Правительство Татарстана выплатит почти 100 млн рублей в качестве поощрений для учителей точных наук
Кабинет министров Татарстана утвердил новую систему материального стимулирования педагогов, преподающих физику, математику и информатику
Кабинет министров Татарстана утвердил новую систему материального стимулирования педагогов, преподающих физику, математику и информатику. Программа направлена на поддержку учителей, демонстрирующих высокие результаты в образовательной деятельности.
Система предусматривает три категории наград:
- Для опытных учителей с высшей квалификацией предусмотрено 130 премий по 344 828 рублей;
- Молодым специалистам до 5 лет стажа выделят 100 премий по 275 862 рубля;
- Руководителям физико-математических кружков будет выплачено 200 премий по 103 448 рублей.
Общая сумма выплат составит 93 млн рублей. Для получения поощрения учителям необходимо пройти конкурсный отбор. Кандидаты должны представить портфолио с достижениями и подтвердить отсутствие задолженностей по налогам. Важным условием является отсутствие связей с экстремистскими организациями.
Отбор будет проводить специальная комиссия, в состав которой войдут представители органов власти, педагогические специалисты и представители общественности. Победителей определят по набранным баллам в каждой номинации. Выплаты будут производиться в течение 45 рабочих дней после принятия решения о предоставлении поощрения.
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