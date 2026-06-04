Путин прокомментировал возможность участия в выборах 2030 года

По его словам, несмотря на то, что Конституция РФ допускает такую возможность, говорить об этом пока преждевременно

Президент России Владимир Путин высказался относительно своего возможного участия в президентских выборах 2030 года. По его словам, несмотря на то, что Конституция РФ допускает такую возможность, говорить об этом пока преждевременно.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время он не задумывается о выдвижении своей кандидатуры на будущих выборах. «Я сейчас даже не думаю об этом. Я говорю вам совершенно откровенно: даже не думаю», — заявил Путин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент акцентировал внимание на том, что сегодня перед страной стоит множество важных и масштабных задач. По его мнению, необходимо сконцентрироваться на решении актуальных вопросов развития России, не отвлекаясь на предвыборные перспективы.

— Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России. Вот о чем надо думать, — подытожил глава государства.

Наталья Жирнова