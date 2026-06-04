Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный, северный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.
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