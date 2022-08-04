Олегу Вьюгину и Ко поручили независимый контроль в «Джи-групп»

Акционер казанского застройщика включил в совет директоров сразу четырех независимых директоров с федеральным бэкграундом в бизнесе

Один из крупных казанских девелоперов «Джи-групп» (работает под брендом «Унистрой») пригласил в совет директоров «огненный десант» топ-менеджеров федерального масштаба. Олег Вьюгин, ныне экс-председатель наблюдательного совета Московской биржи, Елена Хисамова, экс-член член СД «СПБ Биржа», и еще двое известных бизнесменов избраны независимыми директорами и сформировали органы внешнего контроля за деятельностью компании. Их привлечение оказалось немного запоздалым: с марта ЦБ смягчил требования к эмитентам, имеющим листинг ценных бумаг на бирже, отмечают опрошенные «Реальным временем» эксперты. По их мнению, наличие этих топов важно на перспективу — за последние 2 года девелопер «Джи-групп» выпустил два облигационных займа на 3,75 млрд рублей и, вероятно, готовится к третьему этапу заимствований.

В «Унистрой» позвали независимых топов

Акционеры казанской девелоперской компании АО «Джи–групп» радикально обновили совет директоров, расширив его за счет четырех независимых директоров федерального уровня. В него вошли известный либеральными взглядами финансист Олег Вьюгин, который на момент выдвижения занимал пост председателя Наблюдательного совета Московской биржи, а также Елена Хисамова — тогда еще член СД «СПБ Биржа», Борис Ким — сооснователь и генеральный директор QIWI и член СД ПАО «Вымпелком», Василий Сидоров — член СД Veon Ltd, ранее президент МТС. При этом председателем совета директоров «Джи-групп» избран Альберт Гильфанов, представляющий интересы основного бенефициара компании кипрской Hansolo Limited.



Каким образом эти известные бизнесмены связаны между собой и почему они согласились принять приглашение АО «Джи-групп», осталось неизвестным. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Московской биржи, Олег Вьюгин вскоре оставил пост председателя Наблюдательного совета биржи и связь с ним больше не поддерживает.

По схожему сценарию события развивались и у Елены Хисамовой: сразу после избрания в совет директоров «Джи-групп» она покинула Санкт-Петербургскую биржу. Как сообщили в пресс-службе СПБ биржи, Хисамова участвовала в ее работе как независимый директор и вышла из состава вместе с остальными четырьмя директорами незадолго до ухода Ивана Тырышкина, главы второй российской фондовой площадки.



Позднее оставил свой пост сооснователь и генеральный директор Qiwi Борис Ким. Кадровые перестановки в высших органах управления уже произошли, но пока отражены не во всех официальных документах. Получилось так, что каждому из независимых директоров пришлось покинуть влиятельные посты, будто те заранее знали о готовящихся рокировках.

У заслуженного экономиста России, экс-заглавы Минфина РФ и бывшего первого зама главы ЦБ Олега Вьюгина более 30 лет опыта работы в финансовом секторе, банковском и депозитарном бизнесе.

У заслуженного экономиста России, экс-заглавы Минфина РФ и бывшего первого зама главы ЦБ Олега Вьюгина более 30 лет опыта работы в финансовом секторе, банковском и депозитарном бизнесе. Фото: naufor.ru

С 1999 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» в должности исполнительного вице-президента. С марта 2004-го возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам России. С 2007 года был членом и председателем совета директоров МДМ Банка (переименован в «Бинбанк»). Также в разные периоды времени был первым заместителем министра финансов России и первым замом главы Центробанка. С 2011 года был членом Наблюдательного совета НКО АО НРД, с 2015-го — независимым членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». До недавнего времени был председателем набсовета Московской биржи. Сейчас возглавляет Совет директоров НАУФОР, ПАО «ЭсЭфАй», кроме АО «Джи-групп» является членом Совета директоров ПАО «Юнипро», CФ Холдингс Компани ПиЭлСи.

Елена Хисамова до работы на Санкт-Петебургской бирже была управляющим директором компании «ВТБ Капитал». Часть ее биографии связана с Татарстаном. В 1999 году она с отличием окончила экономический факультет Казанского государственного университета. До 2002-го участвовала в проектах по приватизации и выпуску долговых ценных бумаг предприятий отрасли связи республики. Затем работала в ОАО «Корпорация «Иркут» в должности руководителя департамента по управлению акционерным капиталом. В 2005-м перешла в UFG, а отсюда — в Deutsche Bank, где стала вице-президентом в департаменте фондовых рынков. Участвовала в ряде крупных IPO и частных размещений компаний во всех секторах экономики, включая IPO компаний «Глобалтранс», «М.Видео», ВТБ, группы ПИК, «Полиметалл», «Распадская», «Магнит», корпорации «Иркут». С 2008-го руководила управлением рынков акционерного капитала инвестиционного банка «ВТБ Капитал».

Часть биографии Елены Хисамовой связана с Татарстаном. Фото: naufor.ru

Борис Ким — сооснователь платежной системы Qiwi, обладатель пяти высших образований (химический, философский, психологический факультеты МГУ, Финансовый университет при правительстве РФ и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина). В 1993-м стал финансовым директором российского подразделения группы компаний TJ Collection, в 1999-м основал вместе с партнерами компанию по приему платежей e-port. С 2007-го возглавил комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли. В 2008-м основал вместе с Сергеем Солониным и Андреем Романенко платежную систему Qiwi, объединив e-port с их Объединенной системой моментальных платежей. В 2014-м возглавил совет директоров Qiwi. В 2017-м стал исполнительным директором ассоциации «Финтех», в 2020-м стал гендиректором Qiwi.

Борис Ким — сооснователь платежной системы Qiwi, обладатель пяти высших образований. Фото: newvz.ru

Экс-президент МТС Василий Сидоров в июне прошлого года вошел в совет директоров группы Veon, частью которой является «Вымпелком». В 2000—2003 годах Сидоров был вице-президентом компании «Система-Телеком» — телекоммуникационного подразделения АФК «Система». Позднее стал президентом сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), подконтрольного АФК «Система».

Экс-президент МТС Василий Сидоров в июне прошлого года вошел в совет директоров группы Veon, частью которой является «Вымпелком». Фото: news.myseldon.com

Выплатить 700 млн дивидендов решили до прихода независимых директоров

Несмотря на бурные перемены, ранее избранные независимые директора сохранили свой статус в «Джи-групп». Стало известно, что из блистательной четверки федеральных топ-менеджеров образованы независимые органы управления компанией. Для осуществления внешнего контроля при совете директоров образованы комитет по кадрам и вознаграждениям; комитет по стратегиям и инвестициям и комитет по аудиту и рискам, сообщили в АО «Джи-групп». Борис Ким возглавил комитет по кадрам и вознаграждениям, Василий Сидоров — комитет по стратегиям и инвестициям, а Елена Хисамова — комитет по аудиту и рискам.

— Кандидатуры независимых членов СД АО «Джи-групп» были отобраны внутри компании и обсуждены с предыдущим составом совета, — добавили в пресс-службе компании.



Для развития бизнеса казанский девелопер выпустил в начале 2020 года первый облигационный заем на 1 млрд рублей, второй, в августе 2021 года, — на 3 млрд. В настоящее время на бирже обращаются два облигационных займа на 3,75 млрд рублей. Несмотря на такую сумму долга, компания выплатила в этом году дивиденды на 700 млн рублей, чем сильно удивила рынок.

— Решение о выплате дивидендов за 2021 год было утверждено 23 марта, вместе с решением о новом составе СД (кандидатов в СД), — пояснили в компании.

«Джи-Групп» (держатель бренда «Унистрой») занимает 51-е место в рейтинге застройщиков России, выручка по итогам 2021 г. составила 20,8 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт» оценивает рыночные и конкурентные позиции группы как умеренные. По данным из открытых источников, текущий объем строительства у компании составляет менее 300 тыс. кв. м, что сдерживает оценку блока бизнес-профиля. Вместе с этим агентство отмечает высокую обеспеченность земельным банком застройщика. По подсчетам компании, на конец 2021 года портфель проектов составляет более 2,6 млн кв. м общей непроданной площади, что обеспечивает группу земельным банком более, чем на восемь ближайших лет.

В этом году у компании запланирован старт реализации двух крупных проектов в Санкт-Петербурге, также компания приобрела новые участки в Перми. В конце июня «Джи-Групп» опубликовала отчет об использовании денежных средств по облигационному займу в 3 млрд рублей. «По состоянию на 27 июня компания направила на реализацию девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Уфе и Перми 2 572 636 205,02 рублей», говорится в документе.

По состоянию на 27 июня, компания направила на реализацию девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Уфе и Перми 2,57 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru

Сохранить доверие инвесторов

Зачем «Джи-групп» понадобилось вводить институт независимых директоров спустя 2 года после публичных заимствований на бирже?

— На протяжении последних нескольких лет АО «Джи-групп» последовательно проводит политику открытости и публичности компании, регулярно публикуя в открытых источниках отчеты о финансовых показателях компании, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Джи-групп». — Для дальнейшего развития бизнеса в не самых простых экономических реалиях всегда требуются эксперты, которые не только обеспечат профессиональный и независимый взгляд на бизнес, но и помогут в принятии стратегических решений, влияющих на его устойчивое развитие.

Между тем эксперты фондового рынка связывают перемены с изменением правил листинга на Московской бирже, которые вступили в силу в апреле этого года. Каждая компания, чьи ценные бумаги обращаются на фондовой бирже, должны иметь в органах управления независимых директоров.

— Но сейчас нет жесткого требования следовать стандартам корпоративного управления, — рассказывает управляющий директор УК «Арибакапитал» Сергей Суверов, — Но в данном случае, компания, видимо, решила, что лучше соответствовать лучшим практикам, которые действовали до известных событий. Это должно повысить доверие к их отчетности, так как их присутствие говорит о том, что компания не сможет манипулировать финансовыми данными, а будет честно отражать финансовую картину. Тем самым компания намерена сохранить инвестиционную репутацию на рынке, чтобы проводить следующее размещение облигаций. С уходом иностранных игроков конкуренция на деньги инвесторов обостряется, будут цениться ликвидные бумаги. Это работа на перспективу и цель сохранить репутацию в инвестиционном сообществе.

Независимый директор повысит рейтинг?



— Институт независимых директоров повышает эффективность любой крупной компании. Учитывая скандальные банкротства ряда известных корпораций, возникшие в связи с коррупцией членов советов директоров и недобросовестной работой менеджмента, позиция независимого директора переходит на более качественный уровень. От наличия независимых директоров будет зависеть рейтинг компании, а также способность привлекать внешнее финансирование по адекватным ставкам, — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Правда, ЦБ смягчил условия, но только для тех компаний, у которых обращаются акции, уточнил главный аналитик управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. «Послабления Банка России в части наличия независимых директоров касаются только акций, они существовали и раньше в Правилах листинга Московской биржи», — говорит он.



Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров указал, что институт независимого директора крайне важен для прозрачного функционирования рынка, так что компании не спешат его расформировывать.

— Советы директоров стараются придерживаться лучших корпоративных практик даже в ситуации регуляторных послаблений. На рынке остаются внешние инвесторы, если говорить про фондовый рынок, то сейчас главная сила — розничные инвесторы. И задача независимого директора — представлять интересы этих участников, и не давать компаниям пользоваться отсутствием единой позиции у тысяч или сотен тысяч физических лиц. Кроме того, в перспективе нескольких лет дружественные нерезиденты могут начать более активное участие в капитале российских компаний, и для них институт независимого директора тоже будет актуален, — заключил аналитик.

