Олегу Вьюгину и Ко поручили независимый контроль в «Джи-групп»
Акционер казанского застройщика включил в совет директоров сразу четырех независимых директоров с федеральным бэкграундом в бизнесе
Один из крупных казанских девелоперов «Джи-групп» (работает под брендом «Унистрой») пригласил в совет директоров «огненный десант» топ-менеджеров федерального масштаба. Олег Вьюгин, ныне экс-председатель наблюдательного совета Московской биржи, Елена Хисамова, экс-член член СД «СПБ Биржа», и еще двое известных бизнесменов избраны независимыми директорами и сформировали органы внешнего контроля за деятельностью компании. Их привлечение оказалось немного запоздалым: с марта ЦБ смягчил требования к эмитентам, имеющим листинг ценных бумаг на бирже, отмечают опрошенные «Реальным временем» эксперты. По их мнению, наличие этих топов важно на перспективу — за последние 2 года девелопер «Джи-групп» выпустил два облигационных займа на 3,75 млрд рублей и, вероятно, готовится к третьему этапу заимствований.
В «Унистрой» позвали независимых топов
Акционеры казанской девелоперской компании АО «Джи–групп» радикально обновили совет директоров, расширив его за счет четырех независимых директоров федерального уровня. В него вошли известный либеральными взглядами финансист Олег Вьюгин, который на момент выдвижения занимал пост председателя Наблюдательного совета Московской биржи, а также Елена Хисамова — тогда еще член СД «СПБ Биржа», Борис Ким — сооснователь и генеральный директор QIWI и член СД ПАО «Вымпелком», Василий Сидоров — член СД Veon Ltd, ранее президент МТС. При этом председателем совета директоров «Джи-групп» избран Альберт Гильфанов, представляющий интересы основного бенефициара компании кипрской Hansolo Limited.
Каким образом эти известные бизнесмены связаны между собой и почему они согласились принять приглашение АО «Джи-групп», осталось неизвестным. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Московской биржи, Олег Вьюгин вскоре оставил пост председателя Наблюдательного совета биржи и связь с ним больше не поддерживает.
По схожему сценарию события развивались и у Елены Хисамовой: сразу после избрания в совет директоров «Джи-групп» она покинула Санкт-Петербургскую биржу. Как сообщили в пресс-службе СПБ биржи, Хисамова участвовала в ее работе как независимый директор и вышла из состава вместе с остальными четырьмя директорами незадолго до ухода Ивана Тырышкина, главы второй российской фондовой площадки.
Позднее оставил свой пост сооснователь и генеральный директор Qiwi Борис Ким. Кадровые перестановки в высших органах управления уже произошли, но пока отражены не во всех официальных документах. Получилось так, что каждому из независимых директоров пришлось покинуть влиятельные посты, будто те заранее знали о готовящихся рокировках.
У заслуженного экономиста России, экс-заглавы Минфина РФ и бывшего первого зама главы ЦБ Олега Вьюгина более 30 лет опыта работы в финансовом секторе, банковском и депозитарном бизнесе.
С 1999 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» в должности исполнительного вице-президента. С марта 2004-го возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам России. С 2007 года был членом и председателем совета директоров МДМ Банка (переименован в «Бинбанк»). Также в разные периоды времени был первым заместителем министра финансов России и первым замом главы Центробанка. С 2011 года был членом Наблюдательного совета НКО АО НРД, с 2015-го — независимым членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». До недавнего времени был председателем набсовета Московской биржи. Сейчас возглавляет Совет директоров НАУФОР, ПАО «ЭсЭфАй», кроме АО «Джи-групп» является членом Совета директоров ПАО «Юнипро», CФ Холдингс Компани ПиЭлСи.
Елена Хисамова до работы на Санкт-Петебургской бирже была управляющим директором компании «ВТБ Капитал». Часть ее биографии связана с Татарстаном. В 1999 году она с отличием окончила экономический факультет Казанского государственного университета. До 2002-го участвовала в проектах по приватизации и выпуску долговых ценных бумаг предприятий отрасли связи республики. Затем работала в ОАО «Корпорация «Иркут» в должности руководителя департамента по управлению акционерным капиталом. В 2005-м перешла в UFG, а отсюда — в Deutsche Bank, где стала вице-президентом в департаменте фондовых рынков. Участвовала в ряде крупных IPO и частных размещений компаний во всех секторах экономики, включая IPO компаний «Глобалтранс», «М.Видео», ВТБ, группы ПИК, «Полиметалл», «Распадская», «Магнит», корпорации «Иркут». С 2008-го руководила управлением рынков акционерного капитала инвестиционного банка «ВТБ Капитал».
Борис Ким — сооснователь платежной системы Qiwi, обладатель пяти высших образований (химический, философский, психологический факультеты МГУ, Финансовый университет при правительстве РФ и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина). В 1993-м стал финансовым директором российского подразделения группы компаний TJ Collection, в 1999-м основал вместе с партнерами компанию по приему платежей e-port. С 2007-го возглавил комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли. В 2008-м основал вместе с Сергеем Солониным и Андреем Романенко платежную систему Qiwi, объединив e-port с их Объединенной системой моментальных платежей. В 2014-м возглавил совет директоров Qiwi. В 2017-м стал исполнительным директором ассоциации «Финтех», в 2020-м стал гендиректором Qiwi.
Экс-президент МТС Василий Сидоров в июне прошлого года вошел в совет директоров группы Veon, частью которой является «Вымпелком». В 2000—2003 годах Сидоров был вице-президентом компании «Система-Телеком» — телекоммуникационного подразделения АФК «Система». Позднее стал президентом сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), подконтрольного АФК «Система».
Выплатить 700 млн дивидендов решили до прихода независимых директоров
Несмотря на бурные перемены, ранее избранные независимые директора сохранили свой статус в «Джи-групп». Стало известно, что из блистательной четверки федеральных топ-менеджеров образованы независимые органы управления компанией. Для осуществления внешнего контроля при совете директоров образованы комитет по кадрам и вознаграждениям; комитет по стратегиям и инвестициям и комитет по аудиту и рискам, сообщили в АО «Джи-групп». Борис Ким возглавил комитет по кадрам и вознаграждениям, Василий Сидоров — комитет по стратегиям и инвестициям, а Елена Хисамова — комитет по аудиту и рискам.
— Кандидатуры независимых членов СД АО «Джи-групп» были отобраны внутри компании и обсуждены с предыдущим составом совета, — добавили в пресс-службе компании.
Для развития бизнеса казанский девелопер выпустил в начале 2020 года первый облигационный заем на 1 млрд рублей, второй, в августе 2021 года, — на 3 млрд. В настоящее время на бирже обращаются два облигационных займа на 3,75 млрд рублей. Несмотря на такую сумму долга, компания выплатила в этом году дивиденды на 700 млн рублей, чем сильно удивила рынок.
— Решение о выплате дивидендов за 2021 год было утверждено 23 марта, вместе с решением о новом составе СД (кандидатов в СД), — пояснили в компании.
«Джи-Групп» (держатель бренда «Унистрой») занимает 51-е место в рейтинге застройщиков России, выручка по итогам 2021 г. составила 20,8 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт» оценивает рыночные и конкурентные позиции группы как умеренные. По данным из открытых источников, текущий объем строительства у компании составляет менее 300 тыс. кв. м, что сдерживает оценку блока бизнес-профиля. Вместе с этим агентство отмечает высокую обеспеченность земельным банком застройщика. По подсчетам компании, на конец 2021 года портфель проектов составляет более 2,6 млн кв. м общей непроданной площади, что обеспечивает группу земельным банком более, чем на восемь ближайших лет.
В этом году у компании запланирован старт реализации двух крупных проектов в Санкт-Петербурге, также компания приобрела новые участки в Перми. В конце июня «Джи-Групп» опубликовала отчет об использовании денежных средств по облигационному займу в 3 млрд рублей. «По состоянию на 27 июня компания направила на реализацию девелоперских проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане, Уфе и Перми 2 572 636 205,02 рублей», говорится в документе.
Сохранить доверие инвесторов
Зачем «Джи-групп» понадобилось вводить институт независимых директоров спустя 2 года после публичных заимствований на бирже?
— На протяжении последних нескольких лет АО «Джи-групп» последовательно проводит политику открытости и публичности компании, регулярно публикуя в открытых источниках отчеты о финансовых показателях компании, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Джи-групп». — Для дальнейшего развития бизнеса в не самых простых экономических реалиях всегда требуются эксперты, которые не только обеспечат профессиональный и независимый взгляд на бизнес, но и помогут в принятии стратегических решений, влияющих на его устойчивое развитие.
Между тем эксперты фондового рынка связывают перемены с изменением правил листинга на Московской бирже, которые вступили в силу в апреле этого года. Каждая компания, чьи ценные бумаги обращаются на фондовой бирже, должны иметь в органах управления независимых директоров.
Независимый директор повысит рейтинг?
Правда, ЦБ смягчил условия, но только для тех компаний, у которых обращаются акции, уточнил главный аналитик управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. «Послабления Банка России в части наличия независимых директоров касаются только акций, они существовали и раньше в Правилах листинга Московской биржи», — говорит он.
— Советы директоров стараются придерживаться лучших корпоративных практик даже в ситуации регуляторных послаблений. На рынке остаются внешние инвесторы, если говорить про фондовый рынок, то сейчас главная сила — розничные инвесторы. И задача независимого директора — представлять интересы этих участников, и не давать компаниям пользоваться отсутствием единой позиции у тысяч или сотен тысяч физических лиц. Кроме того, в перспективе нескольких лет дружественные нерезиденты могут начать более активное участие в капитале российских компаний, и для них институт независимого директора тоже будет актуален, — заключил аналитик.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым