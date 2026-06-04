World Aquatics предложила России провести чемпионаты мира и Европы, но не в Казани
Международная федерация плавания считает, что столица Татарстана уже принимала такие турниры, поэтому нужны другие российские города
Международная федерация плавания (World Aquatics) предложила России провести чемпионаты Европы и мира, но не в Казани. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин на ПМЭФ-2026.
— У меня есть предложение на столе от международной федерации по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира. Они говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала. Но в Москве нет объектов для этого, — цитирует Мазепина ТАСС.
Министр спорта России Михаил Дегтярев после этого в качестве претендента на проведение чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта рекомендовал Екатеринбург.
Изначально чемпионат Европы по водным видам спорта в Казани должен был пройти в 2024 году. Однако из-за введенных против России санкций проведение турнира в столице Татарстана перенесли на более поздний срок.
На днях министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что ведомство находится в тесных контактах с European Aquatics по вопросу проведения чемпионата Европы — 2028.
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