World Aquatics предложила России провести чемпионаты мира и Европы, но не в Казани

Международная федерация плавания считает, что столица Татарстана уже принимала такие турниры, поэтому нужны другие российские города

Фото: Артем Дергунов

Международная федерация плавания (World Aquatics) предложила России провести чемпионаты Европы и мира, но не в Казани. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин на ПМЭФ-2026.

— У меня есть предложение на столе от международной федерации по проведению чемпионата Европы и чемпионата мира. Они говорят, чтобы это была не Казань, потому что она уже принимала. Но в Москве нет объектов для этого, — цитирует Мазепина ТАСС.

Министр спорта России Михаил Дегтярев после этого в качестве претендента на проведение чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта рекомендовал Екатеринбург.

Изначально чемпионат Европы по водным видам спорта в Казани должен был пройти в 2024 году. Однако из-за введенных против России санкций проведение турнира в столице Татарстана перенесли на более поздний срок.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На днях министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что ведомство находится в тесных контактах с European Aquatics по вопросу проведения чемпионата Европы — 2028.

Зульфат Шафигуллин