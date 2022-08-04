Adidas потерял более €100 млн выручки после ухода из России — это много или мало?

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas из-за ухода с российского рынка недосчитался более €100 миллионов выручки. Такие данные опубликованы в отчете компании.

— Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на €100 млн за квартал, — констатировал Adidas.

Напомним, Adidas, как и многие другие бренды и компании, решил покинуть российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. О приостановке работы сайта и приложения компания объявила 9 марта этого года. Спустя несколько дней, 14 марта, перестали обслуживать клиентов розничные магазины.

€100 миллионов — это:

6,1 миллиарда рублей , или $101,5 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; Треть от общей недополученной Adidas выручки в квартале — концерн, с учетом сложностей с торговлей из-за антиковидных ограничений в Китае и Вьетнаме, потерял €300 миллионов.

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Татьяна Демина