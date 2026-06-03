Замглавы МИД РФ Панкин на ПМЭФ назвал место проведения «Интервидения» в 2026 году

Точные даты мероприятия скажут позже организаторы

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в этом году в Саудовской Аравии, точные даты мероприятия уточнят те, кто его проводит. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



Он уточнил, что сейчас организационные моменты уже прорабатываются. Панкин выразил надежду на участие России в конкурсе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» 3 февраля 2025 года. Возрожденный конкурс состоялся 20 сентября 2025 года в Москве, где Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Игорь Матвиенко вошел в состав профессионального жюри от России.

Ранее сообщалось, что VK Fest в Казани опубликовал гид по главным площадкам фестиваля.

Никита Егоров