Россия и США возобновили почтовый импорт, прерванный в 2022 году

Ограничения были сняты с конца мая

Фото: Максим Платонов

Россия и США возобновили почтовый импорт, прерванный в 2022 году. Ограничения были сняты в конце мая, а на днях в страну поступили первые американские посылки, сообщили в пресс-службе «Почты России».

— Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, — уточнили ТАСС в госкомпании.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 2022 года ограниченный почтовый импорт между Россией и США действовал через экспресс-перевозчиков. После снятия ограничений посылки можно будет доставлять официально в любой американский штат.

Ранее Минцифры России поддержало решение об индексации предельных тарифов на почтовые услуги «Почты России». Новые расценки вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Зульфат Шафигуллин