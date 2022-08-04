Центробанк хочет запустить пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане

Банк России планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в следующем году. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Для проведения эксперимента нужно определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору.

Фото: kazansummit.ru

После проведения пилотного проекта будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России, пишет «Интерфакс».



О том, что в России могут в скором времени узаконить исламский банкинг, СМИ сообщили в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их деятельность будет ЦБ.



В мае заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев сообщал, что в республике есть потребность в развитии исламского банкинга — в этом заинтересованы в том числе власти региона. Тогда он отметил, что развитию исламского банкинга в России мешает отсутствие разрешительных инструментов на уровне Центробанка. Условия, на которых работают исламские банки, «не проходят», и поэтому такой банкинг не входит на российский рынок.



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Татьяна Леухина