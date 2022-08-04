Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Это связано с тем, что АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями, сообщается на сайте ведомства.

При этом по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие.

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

В мае в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, попали машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина