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Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта

18:54, 04.08.2022
Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта
Фото: wikimedia.org

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Это связано с тем, что АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями, сообщается на сайте ведомства.

При этом по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие.

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

В мае в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, попали машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

6 июня автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

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Татьяна Леухина
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