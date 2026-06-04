Минниханов на ПМЭФ принял участие в презентации автомобилей SENAT

Мероприятие прошло с участием первого вице-премьера России Дениса Мантурова

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в презентации автомобилей SENAT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В мероприятии также участвовал первый вице-премьер России Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Ключевыми событиями стали демонстрация седана SENAT 900, который пойдет в серию, и прототипа флагманской модели SENAT 1000. Производство организовано на мощностях бывшего завода «Тойота» в Санкт-Петербурге.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На презентации отметили, что возрождение в России производства машин премиум сегмента расценивают как возможность постепенного воссоздания инженерных компетенций по разработке и развитию подобных автомобилей.

Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором Красноярского края на ПМЭФ. На встрече было предложено обменяться бизнес-миссиями.

Зульфат Шафигуллин