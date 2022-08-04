Минюст России предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи
Министерство юстиции России предложило изъять из Уголовного кодекса три «экономические статьи», в том числе статью о регистрации незаконных сделок с недвижимостью. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Документом предлагается признать утратившими силу статьи 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом», 170.2 «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории» и 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» Уголовного кодекса РФ».
Это направлено на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности.
В июле Минэкономики Татарстана сообщало, что в республике количество проверок, проведенных республиканскими органами контроля в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, уменьшилось в 8,3 раза.
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