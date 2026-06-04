В Татарстане завершили демонтаж сруба старейшей деревянной мечети республики — 1742 года постройки

После завершения работ по восстановлению фундамента в селе Асан-Елга Кукморского района обновленный сруб вернут на историческое место

В селе Асан-Елга Кукморского района завершили важный этап реставрации старейшей деревянной мечети Татарстана, построенной в 1742 году. Специалисты разобрали сруб здания и перевезли его в промпарк в Сокурах, где продолжатся восстановительные работы.

Реставраторам предстоит заменить поврежденные части сруба, восстановить нижние венцы, отремонтировать балки перекрытий, а также привести в порядок оконные наличники, карнизы и отдельные элементы окон и дверей.

Одновременно в Асан-Елге уже начали восстанавливать фундамент мечети. После завершения работ обновленный сруб вернут на историческое место.

О старте реставрации Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщил 7 мая. Работы финансируются как государством, так и в рамках благотворительного проекта «Сохраняем вместе», к которому могут присоединиться все желающие.

Напомним, что другие исторические здания республики — «Земская аптека» и «Дом Крупина» в Тетюшах — продают за 1 рубль. Так, инвесторы получат возможность приобрести объекты, имеющие важное культурное и историческое значение для старинного города, с условием их реставрации.

Наталья Жирнова