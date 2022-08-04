Мэр Набережных Челнов перепоручил дорожникам наружное освещение города

Власти автограда передали функции по наружному освещению города муниципальному дорожному подрядчику и переходят на LED-светильники

Вчера власти Набережных Челнов начали процедуру ликвидации оскандалившегося МУП «Горсвет», чье руководство в полном составе было осуждено за мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями еще два года назад. За это время власти окончательно определились с тем, кто будет отвечать за обеспечение наружного освещения городского пространства. Победителем самого крупного конкурса на установку светодиодного освещения стоимостью 74,9 млн рублей было признано челнинское МУП «Предприятие автомобильных дорог». Примечательно, что подрядчик заключил договор буквально по стартовой цене, не снизив ни на копейку, а других заявок на конкурс не поступило.

Челнинское МУП «Горсвет» погасило свет

Городские власти Набережных Челнов ликвидировали МУП «Горсвет», которое отвечало за наружное освещение в городе. Соответствующее сообщение опубликовала сама организация. Ликвидатором назначена ее прежний руководитель Инзиля Саматова.

Как пояснили «Реальному времени» в администрации города, к юридической процедуре ликвидации убыточного предприятия уже приступили. При этом функции по обеспечению наружного освещения города передают другому МУП — «Предприятию автомобильных дорог», которое является основным дорожным подрядчиком Набережных Челнов.





Фото: nabchelny.ru

Изначально МУП «Горсвет» хотели преобразовать в АО к 2023 году, но планы изменились с точностью до наоборот. Городские власти решили форсировать его ликвидацию как избыточной административной структуры с низкими доходами. «Горсвет» окончательно «перегорел» в 2021 году, когда выручка предприятия упала на 99% — до 24 тысяч, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Скорее всего, проблемы МУП связаны со скандальным разоблачением прежнего руководства, которое было осуждено за мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями еще два года назад. Тогда вместе с бывшим главой МУП «Горсвет» Разифом Гильфановым под уголовное преследование попали главбух предприятия и партнеры-поставщики трансформаторных подстанций. По всей видимости, реанимировать МУП с уголовным прошлым не стали.

Дорожникам «подсветили» контрактами на 1,7 млрд рублей

Остальные МУП Набережных Челнов, согласно федеральному законодательству, планируется преобразовать в АО и ООО. Так, ожидается, в следующем году начнется процесс акционирования МУП «Предприятие автомобильных дорог», на которое возложили ответственность за наружное освещение города.

Почему городские власти Набережных Челнов решили «подсветить» местным дорожникам, остается неясным. К примеру, есть СГР, «Горкоммунхоз», «Дорсервис», ДИАС, «Дирекция по содержанию городской инфраструктуры». В дорожной отрасли полагают, что выбор в пользу ПАД связан с хорошей финансовой устойчивостью предприятия. В этом году МУП «ПАД» получило рекордный за всю историю портфель заказов на сумму в 1,7 млрд рублей, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Основными заказчиками являются ГБУ «Дирекция финансирования ПДР», через которое финансируются работы по программе «Наш двор», исполком Набережных Челнов и ГКУ «Главтатдортранс». По республиканской программе «Наш двор» челнинский дорожник должен выполнить работы по благоустройству дворов на 800 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

ПАД и «Гелиомастер» встали на замену «Горсвету»

Несмотря на большой объем работ по благоустройству дворов, ПАД решило не останавливаться на этом. 5 июля этого года челнинское МУП выиграло крупный конкурс на установку светодиодного освещения стоимостью 74,9 млн рублей. В этом году Набережные Челны впервые начинают большую кампанию по замене устаревших натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) на современные LED-светильники в основной части города.

Как сообщил «Реальному времени» заместитель директора предприятия по эксплуатации сетей наружного освещения Рамин Лутфуллин, в этом году будет установлено 5,5 тысячи светодиодных светильников вдоль основных дорожных магистралей города в рамках муниципального контракта. Еще 1,5 тысячи светильников будет установлено во дворах в рамках программы «Наш двор». Поставщиком LED-светильников марки Urban и CSLO стал челнинский производитель «Гелиомастер». Его определил сам муниципалитет, заложив марку и технические характеристики в конкурсную документацию, следует из материалов госзакупки.

Интересно, что МУП «Предприятие автомобильных дорог» заключило муниципальный договор буквально по стартовой цене, не убавив ни копейки от нее. При этом других заявок на конкурс не поступило. Заместитель директора по эксплуатации сетей наружного освещения Рамин Лутфуллин объяснил эти моменты тем, что городские власти изначально заложили низкую стоимость, которую невозможно сбивать.

Переход на светодиодное освещение в Набережных Челнах завершится в конце года. Такие сроки определены условиями контракта. Рамин Лутфуллин заверил, что подрядчик справится с монтажом светильников нового поколения до конца года. Таким образом, два челнинских предприятия заменили собой МУП «Горсвет» без ущерба для города, а экономия от перехода на светодиоды составит около 20%, полагает он.