Четырех выпускников удалили с ЕГЭ в первый день проведения экзамена

Одного из них попросили выйти в связи с использованием телефона

Фото: Динар Фатыхов

В первый день проведения ЕГЭ-2026 с экзамена удалили четырех участников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме, чьи слова приводит РИА «Новости».

— На данный момент у нас есть информация о четырех удаленных участниках, — сказал он, уточнив, что одного выгнали из кабинета за телефон, троих — за шпаргалки.

Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Ранее российские власти призвали ввести отработку для студентов, отучившихся в вузе на бюджете.

Никита Егоров