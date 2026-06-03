На территории «Казанской ярмарки» одобрили строительство жилых домов, детсада и школы

В границы зоны застройки рекомендуется включить зону бульвара

Фото: Максим Платонов

Застройке «Казанской ярмарки» — да

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) одобрила проект зон охраны объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание главного павильона ВДНХ». Это центральное здание выставочного комплекса «Казанская ярмарка», находящееся по адресу ул. Оренбургский тракт, 8. Соответствующий документ опубликован на сайте Комитета по охране ОКН.

Концепция предусматривает строительство на территории комплекса многоэтажной жилой застройки, в том числе высотной, а также создание объектов социальной инфраструктуры: детского сада, школы. Как отмечают эксперты, генплан Казани допускает уплотнение свободных территорий посредством нового строительства, включая территорию «Казанской ярмарки».

скриншот документации

— Тенденция к развитию многоэтажного жилого строительства на рассматриваемой территории отчасти была предопределена развитием окружающих кварталов, прилегающих к территории «Казанской ярмарки» (начиная с 2014 г. идет уплотнение застройки посредством строительства многоэтажной жилой застройки), — говорится в документе.

В зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) вошли пять земельных участков: 16:50:000000:36991, 16:50:070403:20, 16:50:070403:337, 16:50:070403:874, 16:50:070403:336. В этих границах высотный параметр разрешенного строительства — не более 17 м. Как говорится в акте ГИКЭ, ЗРЗ необходимо формировать вдоль композиционной оси комплекса «Казанской ярмарки». В границы рекомендуется включить зону бульвара.

Вдоль ул. Оренбургский тракт и утвержденных границ территории ОКН необходимо сформировать охранную зону. Это поможет предотвратить размещение блокирующей застройки на переднем плане и снизить визуальную нагрузку от предлагаемой жилой застройки.



ОАО «Казанская ярмарка» ликвидировали в ноябре

Интересно, что юрлицо «Казанской ярмарки» — ОАО «Казанская ярмарка» — было ликвидировано 24 ноября 2025-го. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год налоги составили 10,6 млн рублей. Данных о доходах и расходах за этот период нет. Однако известно, что в 2024-м компания работала в убыток, который составил 113,3 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До создания МВЦ «Казань Экспо» «Казанская ярмарка» была одной из центральных казанских площадок для проведения выставок и конференций. Она была основана 70 лет назад и владела более 20 тыс. кв. м выставочных площадей. Ежегодно там проводилось несколько десятков мероприятий.

В 2023 году пост генерального директора выставочного центра покинул Лев Семенов, занимавший эту должность с 2008 года. От комментариев он тогда отказался. Вместо Семенова компанию возглавил конкурсный управляющий Марат Сидоров.

Галия Гарифуллина