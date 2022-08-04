Иннополис отпразднует День республики лекциями и игрой в «Камень, ножницы, бумага»

Иннополис 30 августа отпразднует День республики. В этот день жителей и гостей города ждут мероприятия в зоне «Лекторий», выступления экспертов про креатив, а для детей организуют игры в «Камень, ножницы, бумага».

Празднования Дня республики в Иннополисе оценили в 1,7 млн рублей. Средства выделят из бюджета города.

Программа праздничного мероприятия продлится 3,5 часа — с 17.00 до 20.30. За это время дети смогут увидеть анимационный спектакль, попрыгать на двух батутах или поиграть в настольный теннис.

В лектории можно будет послушать часовую лекцию на тему «Природа креативности: как стать гением». Спикер должен иметь опыт в сфере психологии, карьерного консультирования, и быть экспертом по оценке и развитию персонала. Вторую лекцию на тему «Математика на службе у креатива: как за 50 минут максимизировать количество сгенерированных идей и их качество» прочитает человек, занятый в креативном продюсировании собственного казанского креативного агентства, у которого есть федеральные заказы. У него должен быть свой YouTube-канал с как минимум 38 тысячами подписчиками и 27 тыс. просмотров.

Фото: realnoevremya.ru

На сцене выступит известный российский музыкант, выступающий в жанре синди-поп. Его имя пока неизвестно. Выступление продлится не менее 50 минут.

Гости мероприятия также смогут посетить фотозону «Ретро палатка». Для организатора уже подготовили референс.

Фотозона «Ретро палатка». Источник: документация к тендеру

Стоит отметить, что праздничная программа Иннополиса не предусматривает салюта. Организатора ищет исполком города.

В Казани празднование Дня города и Дня республики бюджету Татарстана в этом году обойдется в 28,1 миллиона рублей. Это немногим больше потраченного в 2021-м: контракт почти на 27,8 миллиона в прошлом году ушел местному ООО «Пропраздник».

Напомним, что 30 августа в Татарстане выходной день. В этом году день республики выпадает на вторник.



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Татьяна Демина