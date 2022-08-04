Иннополис отпразднует День республики лекциями и игрой в «Камень, ножницы, бумага»
Иннополис 30 августа отпразднует День республики. В этот день жителей и гостей города ждут мероприятия в зоне «Лекторий», выступления экспертов про креатив, а для детей организуют игры в «Камень, ножницы, бумага».
Празднования Дня республики в Иннополисе оценили в 1,7 млн рублей. Средства выделят из бюджета города.
Программа праздничного мероприятия продлится 3,5 часа — с 17.00 до 20.30. За это время дети смогут увидеть анимационный спектакль, попрыгать на двух батутах или поиграть в настольный теннис.
В лектории можно будет послушать часовую лекцию на тему «Природа креативности: как стать гением». Спикер должен иметь опыт в сфере психологии, карьерного консультирования, и быть экспертом по оценке и развитию персонала. Вторую лекцию на тему «Математика на службе у креатива: как за 50 минут максимизировать количество сгенерированных идей и их качество» прочитает человек, занятый в креативном продюсировании собственного казанского креативного агентства, у которого есть федеральные заказы. У него должен быть свой YouTube-канал с как минимум 38 тысячами подписчиками и 27 тыс. просмотров.
На сцене выступит известный российский музыкант, выступающий в жанре синди-поп. Его имя пока неизвестно. Выступление продлится не менее 50 минут.
Гости мероприятия также смогут посетить фотозону «Ретро палатка». Для организатора уже подготовили референс.
Стоит отметить, что праздничная программа Иннополиса не предусматривает салюта. Организатора ищет исполком города.
В Казани празднование Дня города и Дня республики бюджету Татарстана в этом году обойдется в 28,1 миллиона рублей. Это немногим больше потраченного в 2021-м: контракт почти на 27,8 миллиона в прошлом году ушел местному ООО «Пропраздник».
Напомним, что 30 августа в Татарстане выходной день. В этом году день республики выпадает на вторник.
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