Министр финансов сообщил о значительном росте реальных доходов россиян
Силуанов заявил, что показатель вырос более чем на 24% за три года
За три последних года реальные доходы жителей России выросли более чем на 24%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
— Видим, что у нас растут реальные доходы населения, это самое главное, — сказал Силуанов ТАСС.
Ранее в январе сообщалось, что Правительство России ожидает роста реальных доходов населения в 2026–2030 годах на уровне 3–5% в год.
В мае Татарстан занял третье место среди регионов России по динамике зарплат. По предварительным подсчетам, через 6,2 года почти половина населения республики будет получать зарплату 200 тыс. рублей и более.
При этом опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в июне показал, что за последние два-три месяца материальное положение ухудшилось у 28% россиян.
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