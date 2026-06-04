Министр финансов сообщил о значительном росте реальных доходов россиян

Силуанов заявил, что показатель вырос более чем на 24% за три года

За три последних года реальные доходы жителей России выросли более чем на 24%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

— Видим, что у нас растут реальные доходы населения, это самое главное, — сказал Силуанов ТАСС.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее в январе сообщалось, что Правительство России ожидает роста реальных доходов населения в 2026–2030 годах на уровне 3–5% в год.

В мае Татарстан занял третье место среди регионов России по динамике зарплат. По предварительным подсчетам, через 6,2 года почти половина населения республики будет получать зарплату 200 тыс. рублей и более.

При этом опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в июне показал, что за последние два-три месяца материальное положение ухудшилось у 28% россиян.

Зульфат Шафигуллин