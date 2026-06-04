В Татарстане будут развивать цифровую медицину с помощью искусственного интеллекта

На ПМЭФ-2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ подписали соглашение о сотрудничестве в сферах образования, науки и ИИ-разработок

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Университет Иннополис и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой медицины. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Соглашение охватывает три направления: образование, научные исследования и разработку цифровых решений для медицины. Стороны планируют создавать совместные образовательные программы, развивать исследования в области геномики, молекулярной биологии и биологии старения, а также внедрять технологии искусственного интеллекта в здравоохранение.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Для нас принципиально, что сотрудничество охватывает всю цепочку — от подготовки кадров до вывода продукта на рынок. Наши клинические базы, биобанки и научная экспертиза в сочетании с технологическим потенциалом Иннополиса позволяют рассчитывать на результаты, которые будут востребованы и в системе здравоохранения, и на коммерческом рынке, — заявил и.о. ректора КГМУ Айрат Фаррахов.

Среди будущих разработок — системы поддержки врачебных решений, сервисы для обработки медицинских данных и инструменты для повышения качества медицинской помощи.

В рамках сотрудничества Казанский ГМУ будет отвечать за медицинскую часть проектов и клиническую экспертизу, а Университет Иннополис займется технологической разработкой, созданием программного обеспечения и внедрением ИИ-решений.

— Это соглашение — начало нового системного партнерства. Мы объединяем медицинскую экспертизу Казанского ГМУ и технологические компетенции Иннополиса, чтобы создать решения, которые будут работать на реальных данных и для реальных пациентов. Каждый конкретный проект получит свою дорожную карту, команду и механизм коммерциализации, — заявил директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна является одним из трех государств мира, обладающих необходимым фундаментом для развития собственного суверенного искусственного интеллекта.



Наталья Жирнова