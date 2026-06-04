Раис Татарстана Минниханов прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ
В рамках своего визита руководитель республики встретится с губернаторами ряда регионов
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В рамках своего визита он встретится с губернаторами ряда регионов, руководителями крупных компаний, а также подпишет ряд соглашений, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Татарстан традиционно представил на ПМЭФ-2026 свой стенд, на котором можно ознакомиться с промышленным и экономическим потенциалом региона.
На XXIX Петербургском международном экономическом форуме деловая программа будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Страна-гость Форума в 2026 году — Саудовская Аравия.
Ранее сообщалось, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не выступит на ПМЭФ из-за похорон советника Центробанка.
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