Раис Татарстана Минниханов прибыл в Санкт-Петербург на ПМЭФ

В рамках своего визита руководитель республики встретится с губернаторами ряда регионов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. В рамках своего визита он встретится с губернаторами ряда регионов, руководителями крупных компаний, а также подпишет ряд соглашений, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Татарстан традиционно представил на ПМЭФ-2026 свой стенд, на котором можно ознакомиться с промышленным и экономическим потенциалом региона.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме деловая программа будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Страна-гость Форума в 2026 году — Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не выступит на ПМЭФ из-за похорон советника Центробанка.

Никита Егоров