В казанском ИТ-парке появится должность арт-директора — ее займет Ляля Бикчантаева

В казанском ИТ-парке, который вскоре расширится за счет нового корпуса на месте бывшей фабрики «Спартак», появится должность арт-директора, согласно данным источников «Реального времени».

Должность займет Ляля Бикчантаева, известный общественный деятель, председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых».

Фото: minmol.tatarstan.ru

До этого «Реальное время» выяснило, что реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки ИТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей, а работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+».

Контракт заключен 1 июля. Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача открыть новый ИТ-парк на Спартаковской ко Дню республики, то есть к 30 августа.

Напомним, новый ИТ-парк на месте бывшей фабрики «Спартак» должен стать частью IT-квартала. Создаваемый ИТ-парк получил имя советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева. С идеей увековечить его память в прошлом году выступил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

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Маргарита Головатенко