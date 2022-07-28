Итоги дня: обыски по делу «Гемонта», механизм платных дорог в Татарстане, розыск казанской бизнесвумен
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 июля:
- В этом году из бюджета Казани на День республики и города выделят 28,1 миллиона рублей. В программе выступление звезды российской эстрады, популярного исполнителя татарской эстрады, четырехминутный салют и так далее. Основные торжества пройдут на открытой площадке Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше и Старо-Татарской слободе.
- В Казани планируют провести ремонт и реставрацию двух объектов культурного значения, расположенных рядом с Кремлем. На эти цели из городского бюджета потратят почти 841 миллион рублей. Сейчас в этих зданиях в самом начале улицы Кремлевской обосновались власти — мэрия города и Управление кадровой политики. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов, обвиняемый в мошенничестве на 5 миллионов, уволен с госслужбы. Следствие считает, что он, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему фирмой «Спектрострой».
- Whoosh не оставляет попыток вернуться со своими электросамокатами в Набережные Челны, несмотря на отсутствие логики в позиции руководства города. Сервис кикшеринга поддерживают жители автограда. «Поэтому мы продолжаем диалог», — рассказал пресс-секретарь компании Денис Балакирев.
- Сегодня появилась информация о возбуждении дела после пропажи владелицы казанского бизнес-центра «Островский» Айгуль Назаровой. В УВД Казани уточнили, что заявление о розыске от ее близких не поступало. Как сообщают источники, Назарову ищет служба приставов.
- Потерпевший по делу о покушении на убийство гендиректор Управляющей компании «ПЖХК» Сергей Богатов покинул свой пост. Его место занял Дмитрий Петров, возглавляющий ООО «Спецтранс», занимающейся сбором неопасных отходов в Московской области.
- В Нижнекамске проходят следственные действия по делу турецкой компании «Гемонт». Они проводятся на территории, где много лет располагался офис предприятия. Расследуются обстоятельства в рамках ранее возбужденного дела об уклонении компании от уплаты налогов.
- В Татарстане в последние дни июля ожидаются жара и дожди с грозами. Аналогичная погода прогнозируется и в начале августа. Днем воздух прогреется до +29 градусов.
- В Татарстане заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в три раза — за полугодие зарегистрировано 30 случаев заражения. Чаще всего ей заболевали дети в возрасте от одного года до двух лет.
- В Татарстане рухнули объемы автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года выдали автокредиты на 9,8 миллиарда рублей, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.
- В Татарстане пять жителей, которые в 2015—2017 годах под предлогом оказания агентских услуг по распространению пенсионных продуктов составили и представили в негосударственный пенсионный фонд 22 918 заведомо фиктивных договоров об обязательном пенсионном страховании, пойдут под суд. Ущерб по делу превысил 42 миллиона рублей.
- Прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей для бывшего начальника казанского отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. Сегодня в Приволжском райсуде стартовали прения по его делу о превышениях должностных полномочий, покушении на взятку в 1 млн рублей и помехах бизнесу.
- Профком КАМАЗа может возглавить заместитель гендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов. Он единственная выдвинутая кандидатура. Пока это пост временно занимает Ильнар Мухаметшин.
- В Татарстане на платных дорогах не будет барьерных ограждений. Планируется сканировать номер машины, а потом придет платеж. Для местных жителей часть дороги могут сделать бесплатной. Стоимость проезда пока неизвестна.
- По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты могут рассчитывать более 1 млн человек.
Ключевые события 155-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что 25 июля в ходе отступления из Покровского (ДНР) остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь — их расстреляли боевики 118-й бригады теробороны, которые занимали позиции второго эшелона около Бахмутского.
- За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады, 53-й и 28-й механизированных бригад, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Ликвидировано шесть складов боеприпасов. У Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35C ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи РСЗО «Ураган», батарея «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б». Подавлено пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, доложили в Минобороны России.
- Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено три украинских беспилотника. Перехвачены два снаряда РСЗО «Ольха» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Ураган», рассказали в Минобороны России.
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Татьяна ДеминаОбществоЭкономикаНедвижимостьВластьИнфраструктура Татарстан
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