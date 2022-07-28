Денис Балакирев, Whoosh: «Жители Набережных Челнов просят нас не сдаваться»

Фото: предоставлено героем публикации Денисом Балакиревым

«Мы остаемся оптимистами»

Whoosh не оставляет попыток вернуться со своими электросамокатами в Набережные Челны, несмотря на отсутствие логики в позиции руководства города. Об этом заявил пресс-секретарь компании Денис Балакирев в прямом эфире «Реального времени».

— Мы остаемся оптимистами. Мы пока не поставили точку в истории с Набережными Челнами. Мы надеемся, что нам все-таки удастся найти общий язык и продолжить работу в городе. Прежде всего потому, что мы видим обратную связь от пользователей, от жителей города, мы видим, что это им действительно нужно, что они за этот небольшой промежуток времени успели распробовать и понять удовольствие от кикшеринга и пользу от кикшеринга. То есть нам в активной фазе этой истории и сейчас продолжают поступать обращения от жителей Набережных Челнов, которые просят нас не сдаваться. Поэтому мы продолжаем диалог. Мы надеемся на то, что что-то получится, — отметил он.



По его словам, позиция руководства города выглядит немного нелогичной.

— Притом что мы прекрасно понимаем — нужны общие правила и соглашение, так же, как оно у нас подписано в Казани, Москве, Санкт-Петербурге. Мы даже сами выступаем инициаторами подписания соглашения в городах, когда приходим, потому что мы понимаем, что правила нужны для того, чтобы кикшеринг был удобен городу. Но, скажем, в Набережных Челнах ссылаются на местные правовые акты, а они, к примеру, запрещают парковать самокаты на тротуарах. И в такой ситуации получается, что мэрия не готова развивать кикшеринг как новый вид общественного транспорта, как что-то полезное для города. По сути, нам предлагают перейти в парки и быть просто развлечением, которое гораздо более опасно в таком формате, и наши парки не приспособлены для этого — ни велодорожек чаще всего, ни каких-то других условий. В общем, мы не видим логики в данной ситуации, но все-таки надеемся, что все получится, — заявил Балакирев.

Фото: Максим Кокунин

Представитель кикшеринга отметил, что город вернул им ранее изъятые электросамокаты.

Whoosh хочет зайти в Альметьевск и Нижнекамск

Денис Балакирев отметил другие города Татарстана — Альметьевск и Нижнекамск.

— Они на всю Россию известны как города, которые уже сейчас приспособлены к велосипедам и, соответственно, к кикшерингу. Мы надеемся, что в ближайшем будущем появимся в этих городах, и не оставляем надежды работать в Набережных Челнах, — заметил пресс-секретарь Whoosh.

Нет инфраструктуры, а горожане против — аргументы челнинских властей против электросамокатов

Конфликт челнинских властей и сервиса Whoosh, который начал в городе работу в тестовом формате в конце апреля, случился в мае. Якобы из незаконно установленных пунктов проката вывезли около 90 транспортных средств.

После этого Whoosh обратился с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру Челнов и сообщил о планах оформить жалобы в Генпрокуратуру России.

«Реальному времени» в Whoosh объяснили, что «эвакуацию» самокатов инициировал исполком Челнов. Действия производились под личным контролем его руководителя Фарида Салахова.

Фото: realnoevremya.ru

В исполкоме Челнов в свою очередь заявили, что 29 апреля провели встречу с представителями Whoosh и те согласились с предложенным порядком, пообещали убрать электросамокаты и оформить документы должным образом, но якобы не сделали этого. В связи с этим 3 мая транспортные средства изъяли сотрудники районной администрации.

Свою позицию против электросамокатов в городе челнинские власти аргументировали отсутствием необходимой инфраструктуры для поездок на этом средстве передвижения, что делает его опасным. В частности, они напомнили, что в 2021 году в городе погибла девушка, катавшаяся на электросамокате.

Кроме того, челнинские власти заявили, что большая часть жителей автограда против электросамокатов. Недовольные горожане размещали в соцсетях фотографии и видео, как подростки катаются на них по дорогам.



Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказывал, что власти провели опрос, в нем приняли участие более 5 600 человек. Большинство горожан, почти 70%, высказались против электросамокатов. В то же время Магдеев подчеркнул, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.

18 мая Whoosh сообщил, что челнинские власти вернули их электросамокаты. Сервис приступил к восстановлению своей деятельности в автограде, отметив, что пока в компании не готовы делать прогнозы о дальнейшей работе, но «процесс запущен, обсуждение ведется».

Дарья Пинегина