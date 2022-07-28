В Казани прокурор просит 12 лет «строгача» для экс-начальника отдела полиции «Горки» Габбазова

Фото: "Реальное время"

12 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей запросила сегодня гособвинитель для бывшего начальника казанского отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. Сегодня в Приволжском райсуде стартовали прения по его делу о превышениях должностных полномочий, покушении на взятку в 1 млн рублей и помехах бизнесу, передает журналист «Реального времени».



По эпизоду о помехах бизнесу гособвинитель Чулпан Шаехова просила освободить полковника от наказания за истечением срока давности. А еще предложила — лишить полковника права занимать должность в правоохранительных органах в течение 6 лет.

Обвиняемого в посредничестве взятке экс-главу «Татрыбхоза» Хайдара Гарифуллина помощник прокурора Приволжского района предложила наказать 5 годами колонии общего режима и просила взять его под стражу в зале суда.

Напомним фабулу обвинений экс-начальнику ОП «Горки» Габбазову:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о грабеже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка» Абдурахманжона Каримжанова) с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова.

На прошлом заседании суда по инициативе стороны защиты были исследованы аудиозаписи бесед между потерпевшим владельцем кафе и полковником Габбазовым. На одной из них отчетливо прозвучало, что бизнесмен предлагает полицейскому вознаграждение в 1 млн рублей.



Также суд допросил подсудимых. Габбазов заявил — первый протокол допроса в качестве обвиняемого с признанием он подписал, не читая, в день избрания меры пресечения в апреле 2018 года. С его слов, на тот момент сотрудники СК уже направили в суд ходатайство о его заключении под стражу, но обещал, что в случае признания будет просить о домашнем аресте. Сейчас от тех показаний Габбазов отказывается.

— Я тогда был готов на все, чтобы вернуться домой и как-то морально и материально поддерживать свою семью и готовиться к своей защите. Я решил пойти на те требования и условия, которые мне продиктовал следователь, — сообщил суду полковник в отставке, отметив, что в случае реального ареста он потерял бы все выплаты по службе, а при домашнем аресте они сохранялись.

Напомним, под домашним арестом Габбазов провел несколько лет, но в июне 2021-го его заключили под стражу за нарушение условий данной меры пресечения. Местом нарушения стала служебная поликлиника МВД, где, по версии подсудимого, один из бывших коллег в ходе конфликта ударил его по лицу.

Свою версию отношений с начальником отдела полиции и его подчиненными бизнесмен Каримжанов рассказал еще на старте судебного процесса.