Правительство России выделило еще 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах, сообщил в ходе совещания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.



На доплаты смогут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.

С 1 июня 2022 года по поручению президента России минимальный размер оплаты труда увеличился на 10%, что повысило нагрузку на регионы.

— Федеральные субсидии позволят компенсировать эти расходы и выплатить надбавки более чем 1 млн человек, — приводит RT сообщение кабмина.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на 10%. Законом также предусматривается возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях.



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Маргарита Головатенко