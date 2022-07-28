Последние дни июля в Татарстане станут жаркими, но дождливыми

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в последние дни июля ожидаются жара и дожди с грозами. Аналогичная погода прогнозируется и в начале августа.

В пятницу, 29 июля, в Татарстане ожидается сухая спокойная погода. Ночью температуры воздуха составят +10—15 градусов, днем потеплеет до +24—29°С.

В выходные дни, 30—31 июля, к западным границам республики приблизится атмосферный фронт, сообщает Гидрометцентр Татарстана. В отдельных районах днем и вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается от +10 до +16 градусов, днем — от +23 до +29.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 1—2 августа, сохранится аналогичная погода — днем и вечером местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем потеплеет до +24—29°С.

Как отметили в Гидрометцентре республики, в последние дни в регионе температуры приблизились к климатической норме. Днем регистрируется от +24 до +28 градусов, ночью — от +11 до +17.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Преимущественно без осадков.



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Татьяна Демина