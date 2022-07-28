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В Татарстане под суд пойдут пять фигурантов «пенсионного дела» — ущерб по делу превысил 42 миллиона

09:54, 28.07.2022
В Татарстане под суд пойдут пять фигурантов «пенсионного дела» — ущерб по делу превысил 42 миллиона
Фото: Максим Платонов

Пять жителей Татарстана, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пойдут под суд. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Набережных Челнов.

По версии следствия, с 1 июля 2015-го по 22 марта 2017-го в Татарстане члены организованной преступной группы, куда входили обвиняемые и неустановленные лица, под предлогом оказания агентских услуг по распространению пенсионных продуктов составили и представили в негосударственный пенсионный фонд 22 918 заведомо фиктивных договора об обязательном пенсионном страховании. Ущерб превысил 42 миллиона рублей.

— В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,3 млн рублей, — сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая. Дело рассмотрит Набережночелнинский городской суд.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» писало, что афера вскрылась , когда граждане разных регионов страны начали получать уведомления Пенсионного фонда России, что накопительная часть их пенсий теперь находится в НПФ согласно заключенному в Челнах договору. Часть кинулись возвращать заработанное. Но были и те, кому условия навязанного аферистами НПФ показались выгодными, они решили ничего не менять.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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