В Минтрансе Татарстана рассказали, как будет взиматься плата за проезд по автодорогам

В Татарстане на платных дорогах не будет барьерных ограждений. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Планируется, что на платной дороге будет сканироваться номер машины, а после приходить платеж. Для местных жителей часть дороги могут сделать бесплатной. Стоимость проезда пока неизвестна.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Сейчас я за заказчика или хозяина дороги говорить не могу. Но когда начинался разговор, назывались цифры 2 рубля за километр. Может быть, это будут другие цифры, — отметил Ханифов.



В начале июля появилась информация о том, что участок строящегося Вознесенского тракта в Казани может стать платным. Сообщалось, что таковым могут сделать второй этап магистрали, который пройдет от проспекта Победы до трассы М-7. В Миндортрансе Татарстана «Реальному времени» уточняли, что «Вознесенский тракт» — это название возможного пилотного проекта. Его прорабатывает ГК «Автодор» и АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий. В казанском Кремле подчеркнули, что решение еще не принято.

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Татьяна Леухина