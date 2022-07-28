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На пост председателя профкома КАМАЗа выдвинута одна кандидатура

13:49, 28.07.2022
На пост председателя профкома КАМАЗа выдвинута одна кандидатура
Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Профком КАМАЗа может возглавить заместитель гендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов. Он единственная выдвинутая кандидатура.

Предыдущий председатель профкома КАМАЗа Кирилл Пузырьков сложил полномочия по собственному желанию почти два месяца назад. Место вакантно с 17 июня, сообщает пресс-служба челнинского предприятия.

Сейчас профком КАМАЗа временно возглавляет заместитель председателя по социально-экономической работе Ильнар Мухаметшин.

Фото: realnoevremya.ru

Окончательно кандидатуру нового председателя профкома КАМАЗа утвердят на внеочередной профсоюзной конференции. Она назначена на 10 августа. Решение примут посредством голосования.

Напомним, Кирилл Пузырьков, покинувший пост председателя профкома КАМАЗа в прошлом месяце, был избран на этот пост в декабре 2020 года. Он сменил Александра Васильева, который умер в октябре того же года.

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Татьяна Демина
БизнесПромышленностьОбщество Татарстан

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