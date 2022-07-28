Реставрация Дома Каменева на задворках мэрии Казани обойдется в 800 миллионов рублей

Фото: Максим Кокунин

Как стало известно «Реальному времени», в Казани планируют провести ремонт и реставрацию двух объектов культурного значения, расположенных рядом с Кремлем. На эти цели из городского бюджета потратят почти 841 миллион рублей из муниципального бюджета. Сейчас в этих зданиях в самом начале улицы Кремлевской обосновались власти — мэрия города и Управление кадровой политики исполкома. Об изнанке строений ранее писало «Реальное время».

Здание Управления кадровой политики отреставрируют казанцы

На реставрацию здания по ул. Кремлевской, 7/1, являющегося объектом культурного наследия регионального значения и известного как дом, в котором в XVIII веке жил поэт Гаврила Петрович Каменев, направят почти 793 миллиона рублей. Из них более 605,5 миллиона потратят на наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Фото: Максим Кокунин

— Здание располагается на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место: Культурный слой исторического центра города Казани — XI—XVIII» и входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля», XV — первая четверть XX вв., включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также располагается на территории исторического поселения регионального значения г. Казань, — говорится в документации к тендеру. Объект поставлен на охрану еще в советское время — постановлением Совета Министров Татарской АССР от 27 июля 1987 года.

Фото: Максим Кокунин

В здании запланирован комплекс работ. Подрядчику, которого ищет Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, предстоит отреставрировать фасад и внутреннюю отделку здания, перестроить сети теплоснабжения, архитектурно-художественную подсветку и так далее. Работы затронут внутреннее электроснабжение и электроосвещение, канализацию, охранно-тревожную сигнализацию и так далее. В обязанности подрядчика также входит благоустройство прилегающей территории здания и компенсационная посадка деревьев.

Фото: Максим Кокунин

— Стройплощадка находится в Казани, поэтому для осуществления строительства рекомендуется использование местной рабочей силы, — говорится в проектной документации. Заказчик указал, что строительный сектор города обладает мощной производственной базой и поэтому в нем есть высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники.

Фото: Максим Кокунин

Площадка имеет плотную застройку — вплотную пристроена к зданию по улице Кремлевской, 5. Работы осложнит наличие деревьев.

Скриншот документации к тендеру

— На момент начала реставрации на участке строительной площадки находятся существующие здания и сооружения, деревья и кустарники, подлежащие сохранению, — указывает заказчик.

Фото: Максим Кокунин

Изнанка здания по ул. Кремлевской, д. 7/1

«Реальное время» рассказывало, что если со стороны Кремлевской здание Управления кадровой политики выглядит вполне презентабельно, то, спустившись на улицу Батурина, можно увидеть уже совершенно иную картину, которую скрыли перед Универсиадой 2013 года. Там, где сейчас находится парковка городского исполкома, возведена специальная конструкция для размещения баннера, прикрывающего развалины.

Фото: Максим Кокунин

Двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено еще в 1744 году по проекту В. Кафтырева. В цокольном этаже со стороны двора размещались складские помещения, а на первом — 11 лавок под каменными сводами, на втором этаже — семь жилых комнат.



Фото: Максим Кокунин

С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сына известного русского поэта Евгения Боратынского, позднее — Ольге Болдыревой. В начале XX века на верхнем этаже здания помещалась гостиница «Гамбург» купца Батурина.



Фото: Максим Кокунин

«Реальное время» также рассказывало, что проект реконструкции здания по ул. Кремлевской, 7/1 получил положительное заключение экспертов. Экспертизу выполнил доктор исторических наук, глава центра археолого-этнологических исследований, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ Юрий Зеленеев.



Заказчик экспертизы — ООО «ПЦ Град» — известная на рынке благоустройства общественных пространств казанская компания. Она занималась проектами «Аллеи ветеранов», скверов на Советской площади, на улице Академика Парина, реконструкцией парка имени Урицкого, набережной реки Ошмы у сквера «Яшьлек» в Мамадыше, а недавно разработала планировку монастырского парка в Свияжске. В портфеле госзаказов фирмы контракты на общую сумму свыше 75 млн рублей.



Фото: Максим Кокунин

Реконструкция предполагает 15 видов ремонтных работ: наружную отделку цоколя из гранитной плитки, частичный в местах повреждений ремонт отмостки, ремонт фасадов здания, реставрацию лепного декора, замену кровли, прокладку кабелей для монтажа системы видеонаблюдения и труб теплоснабжения.



Обновят и знаменитую лестницу по соседству со стороны ул. Миславского, и всю прилегающую территорию. Ступени, бордюры и брусчатку демонтируют и заменят новыми. Планируется также облагородить существующее озеленение и устройство зон отдыха для работников, с установкой скамеек и урн.



В здании казанской мэрии обновят крышу

В 48 миллионов рублей обойдется ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования здания по ул. Кремлевской, 1, где сейчас находится мэрия Казани. Оно является объектом федерального значения, известным как здание городской управы, построенное в первой половине XIX века (1843—1846 года).

Фото: Максим Кокунин

В здании казанской мэрии планируется выполнить конструктивные и объемно-планировочные решения для кровли. Непосредственно ее ремонт оценили в 39,4 миллиона рублей. Остальные средства уйдут на временные здания и сооружения.

Фото: Максим Кокунин

— Крыша — многоскатная, висячие стропила из бревен с затяжкой, соединение бревен на врубках. Кровля из стальных оцинкованных и не оцинкованных листов по обрешетке из досок, соединенных стоячим фальцем. Категория технического состояния крыши и кровли оценивается как аварийное, — объясняется в документации.

Известно, что «состояние памятника удовлетворительное». При этом в документации указано, что техническое состояние перекрытий второго этажа из деревянных тесаных балок «оценивается как аварийное».

Фото: Максим Кокунин

Аварийными признаны также фундаменты и стены, кладка которых выполнена из керамического кирпича на известково-песчаном растворе.

Работы по обоим объектам необходимо выполнить до 20 ноября 2023 года. К работам исполнитель должен приступить после заключения контракта.

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Татьяна Демина