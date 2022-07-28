В Татарстане в первом полугодии рухнули объемы автокредитования

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года выдали автокредиты на 9,8 миллиарда рублей. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По объемам выданных в январе — июне 2022 года автокредитов Татарстан занял 5-е место среди 30 регионов-лидеров. На первой строчке расположилась Москва, где в первом полугодии выдали кредитов на покупку машин на 37,6 миллиарда рублей, что на 48% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

На втором месте Московская область с объемом автокредитования в 24,7 миллиарда рублей. На третьей строчке расположился Санкт-Петербург — 21,1 миллиарда, на четвертой — Краснодарский край с 14,3 миллиарда. В топ-10 также вошли Башкирия, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

Фото: Максим Платонов

— Ситуация с выдачей автокредитов в этом году напоминает первое полугодие 2020 года с его «карантинной» весной. При этом по сравнению с «пандемийным» 2020 годом объемы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже немного выше, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Реальное время» писало, что в Татарстане растет выдача автокредитов. Так, в июне жители республики взяли 1 946 кредитов на покупку автомобиля, что на 26,3% больше, чем в мае. Однако говорить о восстановлении автокредитования к уровню досанкционного февраля еще рано.



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Татьяна Демина