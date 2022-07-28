Потерпевший по делу о покушении на убийство гендиректор УК «ПЖХК» покинул свой пост

В «Управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», занимающейся сбором отходов, сменился гендиректор. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Руководитель, потерпевший по делу о покушении на убийство Сергей Богатов покинул свой пост. На его место пришел Дмитрий Петров. Согласно данным «СПАРКа», он является гендиректором в компании ООО «Спецтранс», занимающейся сбором неопасных отходов в Московской области.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанское предприятие ООО «УК «ПЖКХ» занимается сбором отходов. Оно контролирует в этом сегменте половину республики, включая столицу. Головная компания — «РТ Инвест-Финанс», созданная при участии госкорпорации «Ростех». Богатов возглавлял «УК «ПЖКХ» с 2018 года.

Детали уголовного дела о покушении на убийство Богатова — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина