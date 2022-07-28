В Татарстане заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в три раза

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в первом полугодии 2022 года зарегистрировали 30 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе — июне 2022 года энтеровирусной инфекцией в республике чаще всего заболевали дети в возрасте от одного года до двух лет, в то время как в первом полугодии прошлого года заражались дети в возрасте от трех до шести лет, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Ринат Назметдинов

Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией в этом году зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Азнакаевском, Арском, Зеленодольском и Пестречинском районах.

Как объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются водный и контактно-бытовой, дополнительным — воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой, купаться только на специально оборудованных пляжах и бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества, не контактировать с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами.

В Роспотребнадзоре рассказывали, что энтеровирусную инфекцию можно подхватить, купаясь в фонтане. Также можно получить травму, в том числе из-за электричества.



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Татьяна Демина