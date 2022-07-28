В Нижнекамске проходят следственные действия по делу «Гемонта»

Фото: Роман Хасаев

В Нижнекамске проходят следственные действия по делу турецкой компании «Гемонт». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Мероприятия правоохранительных органов проводятся на территории, где много лет располагался офис предприятия. Они расследуют обстоятельства в рамках ранее возбужденного дела об уклонении компании от уплаты налогов.

На прошлой неделе в Нижнекамске строители турецкой компании «Гемонт» заблокировали въезд на базу, выйдя с требованиями выплат долгов по зарплате. Около базы собралось порядка 200 человек, среди которых граждане Турции и Узбекистана. По словам самих участников акции, выплат долгов ждут около 500 человек.



В июле ООО «Гемонт» — «дочка» турецкой Gemont — подало в Арбитражный суд заявление о самобанкротстве. Долг оценивается в 18,6 миллиарда рублей. Компания выступает в России ответчиком в около 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыто в 2022 году.

В начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику.

«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений ТАНЕКО, проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.

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Татьяна Леухина