День республики в Татарстане подорожал на 300 тысяч

Фото: Максим Платонов

До Дня Татарстана и Казани остается чуть больше месяца — к этой дате в республике должны открыться новый IT-парк в центре города, квартал юстиции на улице Хади Такташа и так далее. Как стало известно «Реальному времени», в этом году бюджету республики праздник обойдется в 28,1 миллиона рублей, что немногим больше потраченного в 2021-м: контракт почти на 27,8 миллиона в прошлом году ушел местному ООО «Пропраздник».

Празднование пройдет у «Чаши»

Ко Дню Татарстана и Казани улицы города преобразятся. Их украсят праздничные баннеры и щиты. Как они будут выглядеть, пока загадка для всех. Исполнитель должен будет подготовить пять эскизов, лучший выберут казанские власти.

На главной сцене, которую, вероятно, установят у «Чаши», выступит звезда российской эстрады. Ее имя неизвестно, но это должен быть лауреат и победитель музыкальных премий с не менее пятью снятыми видеоклипами и не менее двумя профессионально записанными студийными альбомами. В прошлом году это были группы Brainstorm и Cream Soda.



Фото: Максим Платонов (архив)

Для звезды российской эстрады организуют перелет в бизнес-классе, забронировать требуется два билета на маршрут Москва — Казань и обратно. Учитывая, что билета два, стоит ожидать в Казани в День города две звезды.

Жить звезды российской эстрады будут в пятизвездочной гостинице, расположенной в шаговой доступности от центра города. Дня них забронируют два номера класса люкс.

Ожидается и выступление популярного исполнителя татарской эстрады, активно ротируемого в СМИ, с музыкальной группой. Он тоже пока не определен.

Кроме популярных и широко известных артистов в Казани, на главной сцене 30 августа выступят три певца с сольными номерами, вокальные ансамбли и дуэт, хореографические коллективы народного и эстрадного танца. Вести концертную программу будут два ведущих на татарском и русском языках.

Фото: Ринат Назметдинов

К дате разошлют 265 праздничных открыток за подписью мэра Казани Ильсура Метшина. Адресаты не указаны.

Завершится празднество для всего города традиционным салютом — он продлится не менее четырех минут. В небе над Казанкой можно будет увидеть залпы с эффектами «Волна» и «Хризантема», «Пион» и «Комета», «Кросетты» и «Глиттера».

Салют на День республики в 2021 году. Фото: Василий Иванов

Организация мероприятия на площадке Международного конноспортивного комплекса «Казань»

Основные торжества в этом году пройдут на открытой площадке Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше и Старо-Татарской слободе. Праздничные мероприятия состоятся и на площадке Международного конноспортивного комплекса «Казань». Там ожидается концерт, на котором выступят не менее 12 профессиональных солистов, лауреатов международных премий и заслуженных артистов Татарстана, народный и национальный ансамбли танца, коллектив детского театра моды, оркестр и камерный инструментальный квартет.

День республики в 2016 году. Фото: Олег Тихонов

В конноспортивном комплексе проведут лотерею. Ее участники смогут выиграть телевизор с диагональю экрана не менее 81 см, пылесос как минимум с тремя насадками, микроволновую печь, кухонный комбайн, утюг, соковыжималку, напольный вентилятор и погружной блендер.

Мероприятия в конноспортивном комплексе пройдут на главной сцене «Подкова». Звуковое оборудование исполнитель также должен предоставить для закрытой и открытой трибун, ВИП-трибуны, президентской и судейской лож.

«Казанское полотенце»

30 августа жители и гости Казани смогут посетить как минимум четырехчасовой гала-концерт фестиваля «Казанское полотенце»/«Казан селгесе». В прологе концертной программы выступит ансамбль национального танца и оркестр народных инструментов. На сцену с вокальными номерами также выйдут победители и участники фестиваля вокалистов.

На площадке проведения мероприятия, которая не указана, организуют художественные выставки и мастер-классы по рисованию с прохожими, детьми и всеми желающими, литературный дворик, а также выставку народных художественных промыслов.

Фото: Василий Иванов

Концерт и прием в Казанской ратуше

Традиционно торжества пройдут и в Казанской ратуше. Там ожидается как минимум двухчасовая концертная программа, на которой выступят не менее четырех заслуженных артистов Татарстана и звезды татарской эстрады. В программе также танцевальный коллектив, хор юношей, вокальный ансамбль с песнями на русском языке, камерный хор, русский народный танцевальный коллектив.

Фото: Максим Платонов

В предпоследний день августа в Казанской ратуше проведут торжественный прием. К нему накроют праздничный стол. В меню: фруктовые вазы с абрикосами, сливами, нектаринами, виноградом, яблоками и черешней, мясная и сырная нарезки, куриная грудка с соусом терияки и кунжутом, беккен с капустой и яйцом, эчпочмаки с говядиной и картофелем, хачапури с сыром, черный и зеленый чай, а также лимон к нему, клюквенный морс.

Традиционно в День республики в Казанской ратуше будут чествовать почетных граждан города. Для этого закупят букеты из роз, орхидей и других цветов. Цветочные композиции установят у трибун и колонн в зале, где пройдет мероприятие. Вероятно, именно для гостей и хотят подготовить 400 открыток-приглашений в конверте за подписью мэра Казани.

Фото: Максим Платонов

Кто займется организацией и проведением главного события августа для Казани, пока неизвестно. Исполнителя ищет Управление культуры исполкома города.

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Татьяна Демина