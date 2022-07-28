Кто ищет владелицу казанского бизнес-центра «Островский» Айгуль Назарову

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Назарова ранее обращалась в полицию

Сегодня в публичное пространство выбросили информацию о возбуждении дела после пропажи владелицы казанского бизнес-центра «Островский» Айгуль Назаровой. Как сообщили «Реальному времени» в УВД Казани, заявление о розыске от ее близких не поступало. Однако, по данным источников издания, Назарову ищет служба приставов.



В базе ФССП, убедилось «Реальное время», действительно есть сведения о долгах Назаровой. Их общая сумма составляет 22 671 рубль. Исполнительные производства по ним были были возбуждены весной-летом 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным сервиса раскрытия корпоративной информации, Назарова с 2019 года является бенефициаром ООО «Островский», под управлением которого находится одноименный бизнес-центр. Компания была создана в августе 2012 года, ее выручка за 2021 год составила 7,7 миллиона рублей, а прибыль — всего 182 тысячи.



Назарова ранее уступила кресло гендиректора Валиеву, но он наткнулся на дисквалификацию

Как сообщают источники «Реального времени», у Назаровой есть конфликт с бывшим мужем — известным казанским бизнесменом Ильнаром Валиевым. Якобы она подала на него заявление в полицию, однако судьба документа неизвестна.

Назарова была и гендиректором бизнес-центра до 3 февраля 2022, а уже с 4-го числа им стал Валиев. Задержался в кресле руководителя он недолго, всего лишь до 19 апреля, после чего его сменил Ренат Гусманов. Причина — дисквалификация. Основанием стало повторное непредставление или представление недостоверных сведений в регорган, вследствие чего Валиева привлекли к административной ответственности. Срок его дисквалификации начался 12 июля и закончится через год — 11 июля 2023-го.

Интересно, что Ильнар Валиев остается в числе руководителей двух фирм, находящихся в «Островском». Это ООО ТК «Кара Алтын», занимающееся торговлей топливом (Валиев там руководитель и владеет 100%-й долей), и ООО «Фольга Проф», предоставляющее парикмахерские услуги (совладелец 50% доли).

Дарья Пинегина