В Татарстане должники за полгода выплатили алименты на 291 млн рублей — это много или мало?

По итогам первого полугодия 2022 года в Татарстане должники выплатили алименты на 291 миллион рублей. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов после выездного заседания коллегии Федеральной службы судебных приставов.

— Родители несут ответственность за своих детей. В жизни может всякое случиться, семья может распасться. К сожалению, не все родители заботятся о своих детях. Я хотел бы поблагодарить службу судебных приставов за большую работу, проводимую по взысканию алиментов. Это защита наших граждан, обеспечение прав детей. Я прошу, чтобы и далее эта тема была на особом контроле, — цитирует его пресс-служба.

В Татарстане должники за первое полугодие 2022 года выплатили алименты на 291 млн рублей — это:

$5,031 миллиона или €5,027 миллиона по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 33 миллиона меньше задолженности, которую взыскали приставы за полгода с должников за ЖКУ в Татарстане — 324 миллиона рублей.

задолженности, которую взыскали приставы за полгода с должников за ЖКУ в Татарстане — 324 миллиона рублей. Но в 3,1 раза больше взысканной задолженности по зарплате — 91 миллион рублей.

взысканной задолженности по зарплате — 91 миллион рублей. На 55 миллионов больше задолженности по алиментам, которую взыскали за шесть неполных месяцев 2021 года в Татарстане — 236 миллионов рублей.

задолженности по алиментам, которую взыскали за шесть неполных месяцев 2021 года в Татарстане — 236 миллионов рублей. На 7 миллионов меньше , чем за весь 2020 год — тогда приставы взыскали с неплательщиков алиментов в Татарстане 298 миллионов рублей.

, чем за весь 2020 год — тогда приставы взыскали с неплательщиков алиментов в Татарстане 298 миллионов рублей. В 1,7 раза больше , чем за 7 месяцев 2019 года — за этот период УФССП по РТ взыскало и перечислило взыскателям алиментов свыше 165 миллионов рублей.

, чем за 7 месяцев 2019 года — за этот период УФССП по РТ взыскало и перечислило взыскателям алиментов свыше 165 миллионов рублей. В 3,4 раза меньше , чем в Москве — там за первое полугодие 2022 года взыскали алименты на 995,7 миллиона рублей.

, чем в Москве — там за первое полугодие 2022 года взыскали алименты на 995,7 миллиона рублей. На 39 миллионов больше , чем в Амурской области — с января по июнь 2022 года приставы в этом регионе взыскали 252 миллиона рублей по алиментам.

, чем в Амурской области — с января по июнь 2022 года приставы в этом регионе взыскали 252 миллиона рублей по алиментам. В 3,6 раза меньше задолженности, которую взыскали судебные приставы Краснодарского края должников по алиментам за первое полугодие 2022 года — 1,057 миллиарда рублей.

задолженности, которую взыскали судебные приставы Краснодарского края должников по алиментам за первое полугодие 2022 года — 1,057 миллиарда рублей. В 1,7 раза меньше , чем в Кемеровской области — 513 миллионов рублей.



Дарья Пинегина