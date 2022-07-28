Замглавы приволжского Ростехнадзора, обвиняемый в мошенничестве на 5 миллионов, уволен с госслужбы

Заместитель руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Игонов уволен с государственной службы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Как рассказывало «Реальное время», обыски, прошедшие в казанском офисе Ростехнадзора 22 июля и на следующий день на КВЗ, обернулись арестами двух топ-менеджеров данных организаций. Следствие считает, что Игонов, вопреки интересам службы, из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников московского ООО «Группа «Энергострой» навязал заключение «экономически невыгодного» договора с подконтрольной ему фирмой «Спектрострой». Предметом договора были услуги строительного аудита Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости. По версии МВД, при этом были похищены 5,25 млн рублей.

Стоит отметить, что Игонов долгое время работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казани. До 2015 года он занимал пост в руководстве службы безопасности Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

Фото: Максим Кокунин

Напомним, рассмотрение иска ООО «ИЦ «Энергопрогресс» к ООО «Группа «Энергострой» о взыскании 2,1 миллиона рублей долга назначено на 13 сентября. Пока — на стадии собеседования и предварительного заседания. Само исковое заявление подано 13 июля. Судя по всему, это и есть хозяйственный спор по поводу выполнения работ на ТЭЦ-1, на который ссылался адвокат бывшего замглавы Управления Ростехнадзора.



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Максим Кокунин